Кызыл, 20 сентября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 18 сентября с рабочим визитом находится в Китае, где у него состоялись встречи в Государственном комитете по развитию и реформе и министерстве иностранных дел. Также в рабочем графике чиновника предусмотрены встречи в российском посольстве и переговоры с деловыми партнерами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тувинского правительства.

Цитата: скриншот с сайта vk.com, Шолбан Кара-оол Рабочий визит в Китай

Поводом для командировки стали планы развития транспортной инфраструктуры, предусмотренной программой создания экономического коридора «Россия — Монголия — Китай», которую одобрили главы этих государств летом прошлого года в ходе переговоров в Ташкенте. Данным документом предусмотрены два проекта, затрагивающие Туву: Северный железнодорожный коридор по маршруту Курагино — Кызыл — Цаган-Толгой — Арц-суурь — Овот — Эрдэнэт — Салхит — Замын-Удэ — Эрлянь — Уданчаб — Чжанцзякоу — Пекин — Тяньцзинь и Западный железнодорожный коридор (Курагино — Кызыл — Цаган-Толгой — Арц-суурь — Кобдо — Тайкешкен — Хами — Урумчи).

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Наиболее перспективным для Тувы проектом Шолбан Кара-оол считает Северный железнодорожный коридор, имеющий ряд преимуществ и высокую степень готовности к реализации.

«Возведение дорожных артерий стратегического для нашей Тувы значения, открытие международного авиасообщения — эти вопросы сейчас в моей голове, нам нужно занимать активную, инициативную позицию, пока они обсуждаются на самом высоком уровне с привлечением мировых инвесторов, — написал Кара-оол в своем блоге. — Очень надеюсь на успешную и результативную командировку в КНР. Важно укрепить намерения о сотрудничестве в важнейших для нашей экономики проектах».

В Пекине глава Тувы встретился с заместителем директора департамента развития западного региона Государственного комитета по развитию и реформе КНР Сяо Вэймином. Чиновники обсудили возможность организации авиаперевозок и развития автомобильного сообщения между Тувой и крупными городами КНР, вопросы увеличения туристических потоков, активизации торгово-экономических отношений, реализации иных инфраструктурных проектов с участием инвесторов с обеих сторон.

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Вэймин поддержал предложение тувинского главы создать российско-китайско-монгольскую рабочую группу, ключевой задачей которой станет координация действий между заинтересованными в сотрудничестве субъектами власти и бизнеса. Также он проявил заинтересованность проектом строительства железной дороги Кызыл — Курагино, которая рассматривается в качестве одного из наиболее реальных вариантов создания нового транспортного коридора между Россией, Китаем и Монголией в рамках подписанной в Ташкенте программы.

Вполне осуществимым считает Сяо Вэймин и предложение о партнерстве в строительстве дополнительной угольной электростанции в Кызыле. «Этот проект республика вынашивает уже несколько лет, он важен для энергетической безопасности региона, устранения дефицита тепловой и электрической энергии, который сдерживает реализацию крупных инвестиционных проектов, а также социально-экономическое развитие территорий», — добавляют тувинские власти.

Собеседники также договорились на уровне специалистов обсудить возможность открытия в двух провинциях Китая — Маньчжурии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе — Сибирского торгового дома.

«Проект экономического коридора, подписанный нашими президентами, быстрее перейдет в плоскость практических дел, если в нем уже сейчас будет участвовать весь Сибирский федеральный округ. Это и в ваших интересах, учитывая планы КНР по возрождению Шелкового пути. Ведь единый торговый дом предоставляет хорошую возможность почувствовать и увидеть все преимущества международного сотрудничества, наладить прямые связи между нашим бизнесом. А где торговля — там, как известно, жизнь и развитие», сказал Шолбан Кара-оол.

По мнению экономиста Станислава Савельева, развитие подобных коридоров — дело нужное, но весьма забюрократизированное и сложно реализуемое. «Боюсь, что между декларацией о намерениях и реализацией этой программы лежит огромная пропасть, — сказал он в беседе с ИА REGNUM. — Во многом проблема в бюрократических подходах к решению этой проблемы, а также очень высокой стоимостью реализации программы. Существующая в монгольском районе инфраструктура развита слабо, плотность населения там низкая, конкуренцию с существующими, пусть и обходными и более протяженными маршрутами между Китаем и Европой, этим пресловутым коридорам составить сложно».

Савельев при этом отмечает, что заинтересованность Кара-оола в реализации этого проекта понятна — возглавляемый им регион традиционно находится на последних строчках социально-экономических рейтингов, для того чтобы совершить рывок, нужны серьезные инвестиции.

«Нынешние вложения, осуществляемые преимущественно в социальной сфере и за счет государственного бюджета, способны лишь поддерживать элементарную жизнедеятельность. О развитии, тем более интенсивном, мечтать пока не приходится», — сказал экономист.

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Добавим, что визит руководителя Тувы проходит на фоне озвученной недавно в проправительсвенной тувинской прессе инициативы возвращения региону якобы исторического своего наименования — «Уранхай» или «Урянхай». «До сих пор так называют нас и китайцы, и монголы, почти все народы, которые когда-либо общались с нашими предками. Называют уважительно, хотя бы за то, что со времен Чингисхана за нами закрепилась слава грозных воинов, составлявших костяк элитного отряда великого завоевателя», — говорится в статье, опубликованной в «Тувинской правде».

Тем временем ряд экспертов отмечают, что название Урянхай напрямую связано с периодом китайского владычества, когда «тувинцы были рабами Китайской империи».