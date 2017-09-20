Москва, 20 сентября, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Российская валюта снижения отмечает третий день кряду, в моменте обновив минимум сентября на отметке 58,34, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Банк России Рубль

«Валюта 19 сентября в течение дня пыталась отыграть потери на откатах нефтяных котировок, но в итоге снизилась, несмотря на ослабление позиций доллара. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,2% и 0,4% до 58,26 руб. и 69,74 руб. соответственно», — отметил эксперт.

Неустойчивая динамика цен на нефть не дает рублю расти, а налоговый период пока не оказывает ему должной поддержки. В этих условиях даже невнятный настрой по доллару не способен предотвратить ослабление российской валюты.

«Brent практически проигнорировала вербальные интервенции Ирака, который сообщил о рассматриваемых вариантах продления соглашения ОПЕК+. Однако под конец дня котировки перешли к росту и отыграли потери, также получив поддержку на публикации данных API, отразивших небольшой рост запасов черного золота (1,4 млн баррелей) и внушительное сокращение запасов бензина — на 5 млн баррелей», — привел цифры Ковалев.

По его мнению, если сегодня, 20 сентября, отчет минэнерго США выйдет в аналогичном ключе, и рост запасов углеводородов окажется скромнее прогнозов в районе 3 млн баррелей, у Brent будет шанс на развитие восходящей коррекции с возвращением в район $56. В этом случае рубль сможет вернуться к росту и отправить доллар под отметку 58 рублей.

«Что касается еще одного немаловажного фактора в виде итогов заседания ФРС, то рубль в паре с долларом будет отыгрывать решение регулятора 21 сентября. Если доллар получит приятный сюрприз, во второй половине недели российская валюта снова окажется под давлением», — полагает эксперт.

Читайте также: У рубля нет четкой идеи