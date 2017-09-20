Мехико, 20 сентября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Жертвами землетрясения в Мексике, по последним данным, стали 248 человек, из них не менее 30 — дети, ученики одной из школ. Об этом сообщил глава Национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло днем 19 сентября. Уточняется, что 72 человека погибли в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оахаке.

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Подземные толчки в провинциях Пуэбла и Морелос, неподалеку от мексиканской столицы произошли ровно в годовщину самого разрушительного в истории Америки землетрясения, унесшего в 1985 году жизни около 10 тыс. жителей Мексики.

К настоящему времени сложно оценить разрушения и количество жертв: нельзя сказать, сколько еще человек находятся под завалами. В Мехико сообщается о минимум 44 частично обрушившихся зданиях, из-под завалов спасено от 50 до 60 человек.

Повреждены сотни домов, линии электропередачи, провалились дороги. Без электричества остались по меньшей мере 4 млн человек. Мобильная связь и интернет в Мехико работают с перебоями, временно закрыт международный аэропорт им. Бенито Хуареса.

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Эвакуировать пришлось даже конгресс. Среди пострадавших, по данным посольства РФ в Мексике, граждан России нет. Уцелело и само здание российского посольства в Мехико.

В Мексике с 2000 года было зафиксировано 10 крупных землетрясений, причем последнее было 8 сентября. Жертвами подземного толчка стал 61 человек. Спустя несколько часов у берегов Мексики начались повторные толчки.

Кроме того, в результате землетрясения проснулся вулкан Попокатепетль, находящийся в 60 километрах от Мехико, извержение уже началось. Также после землетрясения последовали новые толчки: 11 повторных подземных толчков магнитудой до 4 были зафиксированы в Мексике.

Ряд стран уже выразил готовность помочь государству, так, о готовности помочь властям Мексики заявил Госдеп США.

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Самое страшное землетрясение в Южной Америке произошло ровно 32 года назад — 19 сентября 1985 года, его магнитуда составила 8,1. Согласно официальной государственной статистике, тогда погибло около 10 тыс. человек, ранено 30 тыс. человек. 100 тыс. мексиканцев остались без крова.