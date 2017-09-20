Ярославль, 20 сентября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Дмитрий Литаров назначен директором МАУ «Дирекция спортивных сооружений» и уже работает в этой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://dirsport.ru/ Ледовый комплекс «Чемпион»

Как следует из открытых источников, ранее Дмитрий Литаров являлся заместителем генерального директора ОАО «Центр лыжного спорта «Демино», заместителем директора в МАУ ДК «Красный Перекоп».

Напомним, предыдущий директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» депутат муниципалитета шестого созыва Александр Черепанин был уволен с 21 августа приказом начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Алексея Кокурина.

МАУ «Дирекция спортивных сооружений» основано с целью предоставления услуг спортивных сооружений для занятий массовым спортом, проведения соревнований, а также как учебно-тренировочная база для спортивных школ и клубов Ярославля в рамках городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта».

«Дирекция спортивных сооружений» выступает заказчиком реконструкции стадионов «Шинник» и «Славнефть» к чемпионату мира по футболу 2018 года (там могут пройти матчи болельщиков). По некоторым данным, увольнение Черепанина могло быть связано именно с этой ситуацией, а именно разногласиями между мэрией и директором по поводу сроков и качества работ, на финансирование которых были выделены значительные средства из федерального бюджета.