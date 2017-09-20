Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вернул в городской парламент закон о психологической помощи населению, который писал единоросс Виталий Милонов еще в 2013 году в соавторстве с коммунистом Алексеем Воронцовым. Оба автора законопроекта уже не работают в петербургском Законодательном собрании, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как отметил представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков, закон о психологической помощи был принят осенью 2013 года, а срок его действия должен был составлять три года — с 2015 по 2017 год. В итоге, спустя четыре года, в 2017-м, Георгий Полтавченко вернул документ без подписания.

Градоначальник мотивировал это тем, что проект является альтернативой уже существующей системе бесплатной психологической помощи населению, к тому же, документ сырой: там не хватает необходимых юридических определений, чтобы закон работал.

Сам проект предусматривает компенсацию части расходов на психологическую помощь беременным женщинам, одаренным детям, а также молодым людям младше 30 лет, которые находятся в браке менее пяти лет, если их беспокоят «вопросы укрепления семьи и супружеских отношений».

«Как вы думаете, может быть автором законопроекта о государственной поддержке при предоставлении психологической помощи населению человек, который сам, судя по всему, нуждается в психологической помощи?» — поинтересовался у Шестерикова депутат Максим Резник («Партия роста»), но спикер Вячеслав Макаров («Единая Россия») запретил первому отвечать.

Председатель комитета ЗС по законодательству Денис Четырбок согласился с отказом губернатора, однако заметил, что депутаты обязательно исправят и примут проект — ведь им самим нередко приходится иметь дело с психическим здоровьем горожан.

«Для каждого депутата, я думаю, этот вопрос не пройдет мимо, все мы работаем в наших приемных и зачастую помимо юридических консультаций оказываем и оперативную психологическую помощь», — сказал Четырбок.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о психологической помощи петербуржцам стал особенно актуальным после теракта в метро 3 апреля 2017 года. В последующие дни количество граждан, пострадавших в результате взрыва и обратившихся за помощью, превысило сто человек.