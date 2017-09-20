Москва, 20 сентября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Россия напоминает США, что диалог на уровне силы и попытки выйти из любых соглашений, в том числе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не только ни к чему не приведут, но и угрожают мировой безопасности, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

Москва предупреждает США о том, что разбалансировка соотношения сил, прежде всего вооруженного типа, в глобальном масштабе будет создавать напряженность не только во взаимоотношениях между странами, но и угрожает мировой безопасности.

США последнее время взяли на вооружение теорию, чтобы догнать экономику страны, военный сектор, и поставить Россию в ситуацию догоняющего исторического развития. Но они не поняли все же, что Россия — это не Советский Союз. Что Россия сейчас руководствуется теорией самодостаточной обороны. И российская армия не просто восстановилась, а стала проявлять свои лучшие качества, причем, как считают даже американские эксперты, армия России даже сильнее, чем у НАТО.

Диалог на уровне силы, попытки выйти из любых соглашений, будь то ядерные соглашения или по обычным вооружениям, ни к чему не приводят. В данном случае это признак того, что американцы дергаются, они демонстрируют отсутствие системного подхода к проблемам мировой безопасности. И тем более они создают дополнительные элементы напряженных отношений с Россией. С которой они, хотите или не хотите, вынуждены будут сотрудничать.

Вот эти месседжи, которые идут из Москвы, они ориентированы на то, чтобы американцы остановились и несколько минут подумали, к чему ведут их попытки выстраивать на всех направлениях, включая военные соглашения по ядерным и обычным вооружениям, зону кризиса.

Вот и все. Признак очень нехороший, но, тем не менее, придется это терпеть, потому что лучше вести переговоры, высказывать друг другу претензии, чем входить в фазу реальной конфронтации.

Ранее в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что у России и США остались взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Со своей стороны Россия заинтересована в том, чтобы сохранять этот договор и чтобы он сохранялся без каких-либо нарушений со стороны Вашингтона. Однако, есть подозрения, что США создают боевые системы, которые нарушают или могут нарушить как минимум три позиции договора.

Россия предъявила США имеющиеся претензии. Америка также высказала недовольство, однако без конкретных обоснований.

Напомним, 18 сентября Сенат конгресса США утвердил военный бюджет на 2018 год в сумме порядка $700 млрд. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года. Оборонный бюджет США на 2017 год составлял $619 млрд.