Берн, 20 сентября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что международное сообщество делает слишком мало для разработок новых эффективных антибиотиков, пишет 20 сентября Der Deutschlandfunk.

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Из-за этого, по мнению ВОЗ, человечество может быть не защищено в будущем от болезнетворных бактерий, так как устойчивые к антибиотикам микробы представляют серьезную угрозу для медицинского прогресса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечает, что на сегодняшний день существует острая необходимость в увеличении инвестиций в исследования и разработки новых антибиотиков, иначе «вновь настанет время, когда люди снова будут бояться обычных инфекций и рисковать жизнью на операционном столе».

В докладе ВОЗ говорится, что большинство лекарств, используемых в настоящее время, составляют модификации уже существующих классов антибиотиков, которые являются «краткосрочным решением проблемы», в то время как возможностей лечения наиболее опасных заболеваний, например туберкулеза, который ежегодно уносит жизни 250 тыс. людей, немного.