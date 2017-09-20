Ярославль, 20 сентября, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Новым сенатором от Ярославской области стал бывший заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото со страницы Анатолия Лисицына в Facebook Анатолий Лисицын и Виктор Рогоцкий

Соответствующий указ, который вступает в силу 20 сентября, подписал губернатор региона Дмитрий Миронов. Игорь Каграманян работал первым заместителем министра здравоохранения России, до этого в течение нескольких лет руководил департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области. Мнением о новом сенаторе мы попросили поделиться его коллегу Анатолия Лисицына.

«Мы будем заниматься каждый своими направлениями. Игорь Каграманян — представитель губернатора и будет решать вопросы, который ему поставит глава региона. Я больше работаю с депутатами. Та сфера, где мы будем пресекаться и действовать сообща, — это бюджет Ярославской области и проекты нашего региона.

Я давно знаю Игоря, в свое время назначал его директором департамента. Он толковый специалист. Чем была вызвана замена Виктора Рогоцкого — не знаю. Рогоцкий серьезно занимался энергетикой, входил во многие комиссии, был авторитетным сенатором. Оправдана ли его замена на Каграманяна — время покажет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Лисицын.

Напомним, по новому избирательному законодательству член Совета Федерации от исполнительной власти Ярославской области назначается указом избранного губернатора из числа трёх претендентов, список которых предоставляется в Избирательную комиссию региона при подаче документов о выдвижении кандидата на пост губернатора.

В список Дмитрия Миронова вошли первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян,депутат Государственной думы РФ Александр Грибов и ректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русаков.