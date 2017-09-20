Москва, 20 сентября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В течение десяти лет в Россию переселились 584,9 тыс. человек, проживавших за границей. Таковы результаты государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, передает 20 сентября RT со ссылкой на МВД.

Кремль

В рамках программы, стартовавшей в 2007 году, чаще всего на территорию РФ переселялись соотечественники с Украины, из Казахстана и Узбекистана. Доля первых составляет 38,8%, вторых — 20,6% и третьих — 12,1%.

Еще 8,5% соотечественников и членов их семей прибыли в Россию из Молдавии, 7,2% — из Армении, 5,8% — из Таджикистана и 2,9% — из Киргизии. За первые семь месяцев 2017 года число вернувшихся в Россию составило 71,4 тыс. человек (за семь месяцев 2016 года вернулись 88 тыс. человек).

В период с 2007 по 2011 год число переселившихся составило всего 58,1 тыс. человек, тогда как в 2012—2016 годах — 527,7 тыс. человек. Подавать документы на участие можно в странах пребывания, указав при этом желаемый российский регион. Участник программы может переехать в выбранный регион РФ при условии проверки документов и наличии для него рабочего места. Его семья при этом получает подъемные и компенсацию на проезд до места назначения.

Гражданство переселенцы получают в ускоренном режиме. Они также вправе рассчитывать на беспошлинный провоз имущества и бесплатное медицинское обслуживание. По состоянию на июнь 2017 года, участниками программы являлись 63 региона РФ.

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