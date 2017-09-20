Челябинск, 20 сентября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Скандал с «добровольными пожертвованиями» произошёл в одном из лицеев города. Чашу терпения взрослых переполнило давление на детей, которых перед всем классом спрашивали о невнесении средств в фонд школы их родителями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

В Челябинске предали гласности скандал, возникший между родителями и учителями городского лицея №77. Для сбора средств с родителей был создан общественный фонд развития учебного учреждения. Деньги «цивилизованно» собирались на уютные туалеты, «недующие» окна и прочие удобства.

Как следует из распространённого на сайте 5-tv.ru видео, родители подростка спрашивают у педагогов, по какой причине у ребёнка на уроке перед всем классом интересуются, почему его родители не сдали деньги на нужды школы. Разговор с учителями лицея проходит в жёсткой форме. По интонации голоса родителей слышно, что они возмущены поведением работников образования. Однако одна из родительниц выступает на стороне учителей и удивляется возмущению взрослых, объясняя, что комфортные условия в учебном заведении существуют за счет родительских денег.

«Родители вносят, и вот это все в школе (обводит руками, показывая окружающую обстановку — ИА REGNUM ) за счёт родителей, которые оплачивают ремонт. Обучение во всех школах одинаковое, а содержание детей, уютные туалеты, рабочая вентиляция, «недующие» окна, охрана, туалетная бумага, — это всё идет из фонда «Пладис», в который родители вносят свою посильную плату», — утверждала одна из родительниц, отстаивая сложившуюся систему взимания денег с родителей.

Особенность ситуации в том, что на квитанции, по которой родители вносят плату, указано наименование платежа: «Добровольное пожертвование». Действительно, говорят взрослые, несколько лет родители вносили средства на счёт этого фонда без шума и скандалов. Однако когда по взносам, которые, как утверждают родители, имели регулярный характер, возникли задержки, получатели родительских денег стали действовать через детей, оказывая психологическое давление на подростков. Учеников поднимали перед всем классом и спрашивали, почему родители не внесли деньги в фонд?

Не обратить внимания на поведение детей уже было невозможно, родители обнаружили, до какой степени мутировала система, подаваемая на раннем этапе как безобидная (и даже необходимая) помощь учебному заведению в виде «добровольных пожертвований».

Отметим, Челябинский городской общественный фонд развития лицея №77 «Пладис» возглавляет Марина Некраш. Фонд был учрежден в сентябре 2006 года. В состав учредителей некоммерческой организации входит директор учебного заведения Вера Брюхова.

Напомним, 14 сентября 2017 года в здании правительства Челябинской области Общественная палата региона обсудила тему поборов в школах и детских садах. По итогам общественных обсуждений под председательством главы Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина было предложено придать поборам цивилизованную форму, проработать юридические аспекты внесения платы родителями, подготовить инструкцию для руководителей учебных заведений о правильности оформления пожертвований, а также провести переподготовку директоров с целью повысить их компетентность в работе по цивилизованному получению денег с родителей.