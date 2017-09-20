Екатеринбург, 20 сентября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. За последние десятилетия в Екатеринбурге появилось много новых и необычных памятников, выполненных как малые скульптурные формы. Многие из них расположены на единственной в городе пешеходной улице Вайнера, другие разбросаны по центральной части города, причём есть такие экзотические памятники, как памятник «Человеку-невидимке».

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник Владимиру Мулявину

Алексей Банников ИА REGNUM Первый памятник Человеку-невидимке

Екатеринбург — музыкальный город, возможно, поэтому горожане установили памятники знаменитому автору-исполнителю Владимиру Высоцкому, британскому квартету «Битлз» и родившемуся в Свердловске советскому музыканту и певцу, художественному руководителю вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину.

Алексей Банников ИА REGNUM Владимир Высоцкий и Марина Влади

Также в городе есть памятники литературным героям и даже героям современных телесериалов. Например, памятник Гене Букину из телесериала «Счастливы вместе».

Алексей Банников ИА REGNUM Гена Букин

Есть памятник челнокам, который запечатлел эпоху «лихих 90-х», когда инженеры и выпускники вузов, вместо того чтобы работать по профессии, были вынуждены летать в Турцию или Китай за вещами, а потом торговать ими на рынках в России. Так как научно-исследовательские институты либо сокращались, либо закрывались, и уволенным инженерам нужно было как-то выживать.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник челнокам

Есть в городе памятник клавиатуре, он расположен на побережье реки Исеть, и очень часто в летнее время между клавишами можно увидеть отдыхающих горожан.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник клавиатуре

Больше всего малых скульптурных форм представлено на пешеходной улице Вайнера. В том числе подаренные городу «Берлинские мишки». Правда, теперь остался только один из них, второго злоумышленники уронили в конце 2016 года, и он до сих пор не установлен на место.