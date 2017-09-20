Калуга, 20 сентября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ выступило с инициативой сделать 11 ноября памятной датой в честь окончания стояния на реке Угре в 1480 году, окончательно завершившего период ордынского ига.

Стояние на Угре. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 1480

Как сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, соответствующий законопроект размещен на портале правовой информации.

«Внести в статью 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» следующие изменения: дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: «11 ноября — День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года», — говорится в сообщении.

Стояние на Угре стало окончанием на Руси ордынского ига: с 8 октября по 11 ноября 1480 года ордынцы пытались переправиться через реку, но в итоге оставили свои попытки, столкнувшись с сопротивлением русской артиллерии.

В сентябре 2014 года недалеко от Калуги во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни (село Дворцы) был открыт музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Он находится на территории, которая в 1480 году была занята русскими войсками, участвовавшими в Стоянии.

Напомним, что инициатива сделать 11 ноября памятной датой России изначально была озвучена губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Ее поддержали Общественная палата Российской Федерации, Калужская митрополия Русской православной церкви, Общественная палата Калужской области, более чем 40 общественных организаций, все национальные общины региона, получила одобрение на Большом сходе казаков Центрального федерального округа и на Большом круге Союза казаков-воинов России и Зарубежья. В поддержку инициативы активисты калужского региональное отделение общественной организации «Боевое братство» вместе с другими общественными организациями собрали более 109 тысяч подписей в адрес президента РФ Владимира Путина.

В конце марта — начале апреля 2017 года научная общественность России единодушно поддержала инициативу калужского губернатора. За нее высказались Институт всеобщей истории РАН, Институт российской истории РАН, Историко-архивный институт РГГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Южный федеральный университет, Уральский федеральный университет, Институт археологии Уральского отделения РАН, Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, музей-заповедник «Куликово поле».