Суд над Улюкаевым: трансляция ИА REGNUM c заседания 20 сентября
20 сентября в Замоскворецком суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Предыдущее заседание состоялось 18 сентября. На нём проходил допрос сотрудника ФСБ, присутствовавшего при задержании бывшего министра.
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Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Его обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.
ИА REGNUM ведёт очередную прямую трансляцию с заседания.
В зале тесно. Как пишущие, так и снимающие журналисты уже успели немного поконфликтовать за места.
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Зал в ожидании. С минуты на минуту доставят Алексея Улюкаева.
Улюкаева до сих пор нет.
Заседание должно было начаться в 10:00.
«Сечина ждут!» — шутят журналисты.
Шаг назад!
Улюкаев на месте.
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«Покажите, пожалуйста, браслет! Можно?»
Улюкаев молчит.
«А чем вы занимаетесь дома?»
«Без комментариев!» — полиция.
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Улюкаев невозмутим. Научился не реагировать на журналистов.
Комментариев, почему так надолго задержали, не дают.
«Не будет же нарушением закона», — просят они.
Журналисты адвокату Гридневу: «Но вы-то можете спросить Улюкаева, почему так задержали?»
«Могу, но не спрошу», — ответил он.
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Адвокаты на месте.
Прокуроры на месте.
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У адвокатов, похоже, приподнятое настроение. Переговариваются, улыбаются.
Судья в зале.
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Заседание началось.
Генерала Олега Феоктистова пригласили в качестве свидетеля!
Журналисты даже ахнули.
Прокурор: подлежит закрытию опрос Феоктистова.
Улюкаев возражает.
Гриднев: «Не понимаю, какое обеспечение защиты должно быть у Феоктистова».
«У нас нет сведений, что были попытки угрожать его здоровью, чести…»
«Я не буду утверждать, но данный сотрудник, насколько мне известно, уже не состоит на службе».
Защита категорически возражает
Защита требует гласности.
Адвокат Каштанова поддерживает Гриднева. «Более того, на предыдущем заседании допрашивали действующего сотрудника ФСБ».
«Оснований для закрытия процесса не имеется», — убеждена она.
Бурковская: «В перечне оснований для закрытия дела повод сейчас найти невозможно».
«Будет безобразно нарушена гласность судопроизводства».
Защита ссылается, что никаких оснований вообще не было предъявлено.
Суд решил провести опрос свидетеля в закрытом формате.
Все журналисты выходят из зала.
Всех просят спуститься на первый этаж. Журналисты упрямятся, хотя вышли из зала. Спорят с полицейским.
«Мы тогда уже не сможем вернуться».
«Нас попросили выйти только из зала».
«Допросят, будет следующий свидетель. Будем мы туда-сюда бегать?» — возмущаются журналисты.
Перед следующим свидетелем пообещали сделать паузу, чтобы журналисты вошли в зал.
«Мы люди культурные», — убеждают журналисты сотрудников полиции.
«На каком основании вы нас спускаете на первый этаж? Покажите закон», — требуют журналисты.
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Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России генерал Олег Феоктистов в чёрном костюме и с охраной вошёл в зал.
Заседание закрыли по просьбе ФСБ.
Как настаивали адвокаты, закрывают заседание только в случае оглашения гостайны, однако в данном случае никакой гостайны нет.
Журналисты столпились в трёх метрах от двери с обеих сторон. Терпеливо ждут выхода Феоктистова.
По неподтверждённой информации, в сопровождении Феоктистова были два человека из его собственной охраны.
До сих пор Феоктистов в зале заседаний.
Его допрашивают уже почти час.
Допрос Феоктистова продолжается. Офицер службы приставов иногда заходит и выходит из зала. Подробностей неизвестно.
Пресс-секретарь суда полагает, что следующее заседание назначат на пятницу, 22 сентября.
Из зала вышла секретарь.
Она вошла обратно вместе с офицером ФСИН.
Феоктистова отпустили.
У журналистов не было возможности задать ему вопросы.
Допрос продолжался больше часа.
Журналистов пустили в зал.
Прокурор попросил отложить рассмотрение дела.
Судья назначает следующее заседание на 26 сентября.
Заседание завершено.
Улюкаев в хорошем настроении.
Обстановка спокойная.
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От комментариев адвокаты отказываются.
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Прокурор Непорожный на вопрос журналистов «как вы?» ответил: «Мы хорошо».
Адвокат Гриднев заявил: «Очень довольны. Всё укладывается в нашу позицию».
Адвокат Улюкаева Джаредан Квеидзе иронично прокомментировала, что заседание было закрыто, чтобы Феоктистову «никто не навредил».
Журналистам удалось узнать у Олега Феоктистова ответ на вопрос, хорошо ли он спит по ночам.
«Великолепно», — заявил он.
Трансляция ИА REGNUM завершена.
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