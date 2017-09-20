Эльвира Суркина ИА REGNUM
Алексей Улюкаев
09:45

20 сентября в Замоскворецком суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Предыдущее заседание состоялось 18 сентября. На нём проходил допрос сотрудника ФСБ, присутствовавшего при задержании бывшего министра.

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Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Его обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

ИА REGNUM ведёт очередную прямую трансляцию с заседания.

09:49

В зале тесно. Как пишущие, так и снимающие журналисты уже успели немного поконфликтовать за места.

09:51

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09:54

Зал в ожидании. С минуты на минуту доставят Алексея Улюкаева.

10:13

Улюкаева до сих пор нет.

10:15

Заседание должно было начаться в 10:00.

10:23

«Сечина ждут!» — шутят журналисты.

10:27

Шаг назад!

Улюкаев на месте.

10:28

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«Покажите, пожалуйста, браслет! Можно?»

Улюкаев молчит.

«А чем вы занимаетесь дома?»

«Без комментариев!» — полиция.

10:29

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Улюкаев невозмутим. Научился не реагировать на журналистов.

10:30

Комментариев, почему так надолго задержали, не дают.

«Не будет же нарушением закона», — просят они.

10:32

Журналисты адвокату Гридневу: «Но вы-то можете спросить Улюкаева, почему так задержали?»

«Могу, но не спрошу», — ответил он.

10:32

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Адвокаты на месте.

10:32

Прокуроры на месте.

10:35

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У адвокатов, похоже, приподнятое настроение. Переговариваются, улыбаются.

10:37

Судья в зале.

10:38

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Заседание началось.

10:42

Генерала Олега Феоктистова пригласили в качестве свидетеля!

10:42

Журналисты даже ахнули.

10:44

Прокурор: подлежит закрытию опрос Феоктистова.

Улюкаев возражает.

Гриднев: «Не понимаю, какое обеспечение защиты должно быть у Феоктистова».

«У нас нет сведений, что были попытки угрожать его здоровью, чести…»

«Я не буду утверждать, но данный сотрудник, насколько мне известно, уже не состоит на службе».

Защита категорически возражает

10:46

Защита требует гласности.

Адвокат Каштанова поддерживает Гриднева. «Более того, на предыдущем заседании допрашивали действующего сотрудника ФСБ».

«Оснований для закрытия процесса не имеется», — убеждена она.

Бурковская: «В перечне оснований для закрытия дела повод сейчас найти невозможно».

10:47

«Будет безобразно нарушена гласность судопроизводства».

Защита ссылается, что никаких оснований вообще не было предъявлено.

10:47

Суд решил провести опрос свидетеля в закрытом формате.

10:48

Все журналисты выходят из зала.

10:52

Всех просят спуститься на первый этаж. Журналисты упрямятся, хотя вышли из зала. Спорят с полицейским.

«Мы тогда уже не сможем вернуться».

«Нас попросили выйти только из зала».

«Допросят, будет следующий свидетель. Будем мы туда-сюда бегать?» — возмущаются журналисты.

Перед следующим свидетелем пообещали сделать паузу, чтобы журналисты вошли в зал.

10:53

«Мы люди культурные», — убеждают журналисты сотрудников полиции.

«На каком основании вы нас спускаете на первый этаж? Покажите закон», — требуют журналисты.

11:00

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11:02

Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России генерал Олег Феоктистов в чёрном костюме и с охраной вошёл в зал.

11:16

Заседание закрыли по просьбе ФСБ.

Как настаивали адвокаты, закрывают заседание только в случае оглашения гостайны, однако в данном случае никакой гостайны нет.

11:28

Журналисты столпились в трёх метрах от двери с обеих сторон. Терпеливо ждут выхода Феоктистова.

11:29

По неподтверждённой информации, в сопровождении Феоктистова были два человека из его собственной охраны.

11:53

До сих пор Феоктистов в зале заседаний.

11:54

Его допрашивают уже почти час.

12:08

Допрос Феоктистова продолжается. Офицер службы приставов иногда заходит и выходит из зала. Подробностей неизвестно.

12:08

Пресс-секретарь суда полагает, что следующее заседание назначат на пятницу, 22 сентября.

12:16

Из зала вышла секретарь.

Она вошла обратно вместе с офицером ФСИН.

12:17

Феоктистова отпустили.

12:17

У журналистов не было возможности задать ему вопросы.

12:17

Допрос продолжался больше часа.

12:18

Журналистов пустили в зал.

12:19

Прокурор попросил отложить рассмотрение дела.

Судья назначает следующее заседание на 26 сентября.

12:21

Заседание завершено.

12:22

Улюкаев в хорошем настроении.

Обстановка спокойная.

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12:23

От комментариев адвокаты отказываются.

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12:25

Прокурор Непорожный на вопрос журналистов «как вы?» ответил: «Мы хорошо».

12:27

Адвокат Гриднев заявил: «Очень довольны. Всё укладывается в нашу позицию».

12:29

Адвокат Улюкаева Джаредан Квеидзе иронично прокомментировала, что заседание было закрыто, чтобы Феоктистову «никто не навредил».

12:30

Журналистам удалось узнать у Олега Феоктистова ответ на вопрос, хорошо ли он спит по ночам.

«Великолепно», — заявил он.

12:36

Трансляция ИА REGNUM завершена.

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