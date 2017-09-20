Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Его обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

20 сентября в Замоскворецком суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева . Предыдущее заседание состоялось 18 сентября. На нём проходил допрос сотрудника ФСБ, присутствовавшего при задержании бывшего министра.

В зале тесно. Как пишущие, так и снимающие журналисты уже успели немного поконфликтовать за места.

Зал в ожидании. С минуты на минуту доставят Алексея Улюкаева.

Улюкаева до сих пор нет.

Заседание должно было начаться в 10:00.

«А чем вы занимаетесь дома?»

Улюкаев невозмутим. Научился не реагировать на журналистов.

«Не будет же нарушением закона», — просят они.

Комментариев, почему так надолго задержали, не дают.

«Могу, но не спрошу», — ответил он.

Журналисты адвокату Гридневу: «Но вы-то можете спросить Улюкаева, почему так задержали?»

«Я не буду утверждать, но данный сотрудник, насколько мне известно, уже не состоит на службе».

«У нас нет сведений, что были попытки угрожать его здоровью, чести…»

Гриднев: «Не понимаю, какое обеспечение защиты должно быть у Феоктистова».

Бурковская: «В перечне оснований для закрытия дела повод сейчас найти невозможно».

«Оснований для закрытия процесса не имеется», — убеждена она.

Адвокат Каштанова поддерживает Гриднева. «Более того, на предыдущем заседании допрашивали действующего сотрудника ФСБ».

Защита ссылается, что никаких оснований вообще не было предъявлено.

Все журналисты выходят из зала.

10:52

Всех просят спуститься на первый этаж. Журналисты упрямятся, хотя вышли из зала. Спорят с полицейским.

«Мы тогда уже не сможем вернуться».

«Нас попросили выйти только из зала».

«Допросят, будет следующий свидетель. Будем мы туда-сюда бегать?» — возмущаются журналисты.

Перед следующим свидетелем пообещали сделать паузу, чтобы журналисты вошли в зал.