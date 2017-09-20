Вашингтон, 20 сентября, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп признался, что гордится своим выступлением на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Для меня было большой честью выступить перед странами мира в Организации Объединённых Наций», — отметил американский лидер.

Трамп также добавил, что потенциал «талантливой группы лидеров», которых объединила всемирная организация, неограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность главы США произнес речь с трибуны ООН. Так, американский лидер заявил, что при необходимости защиты США или их союзников Северная Корея будет «полностью уничтожена», а также заверил собравшихся, что как президент США будет «всегда ставить Америку на первое место».

Читайте также: Трамп на Генассамблее ООН пообещал КНДР полное уничтожение

Кроме того, Трамп объявил о намерении денонсировать ядерную сделку с Ираном, который он охарактеризовал как «страну-изгой» с «коррумпированной диктатурой». Он также открыто заявил о готовности вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы.

Речь Трампа вызвала противоречивые отклики. Так, министр иностранных дел Швеции Марго Уолстром назвала его выступление «бомбическим национализмом», отметив, что речь Трампа прозвучала в неподходящее время для неподходящей аудитории. Резко осудили заявления Трампа представители Ирана и Венесуэлы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, напротив, положительно оценил выступление Трампа с точки зрения смелости произнесенных слов.

Читайте также: «Это бомбический национализм» — реакции на выступление Трампа в ООН