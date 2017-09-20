Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Один из авторов Marvel Чарльз Соул рассказал поклонникам саги о том, как Дарт Вейдер получил свой световой меч красного цвета, комикс с этой историей издательство Marvel уже выпустило в продажу, сообщил 19 сентября портал Comicbook.

Theentertainmentnut.wordpress.com Световой меч Дарта Вейдера

Чарльз Соул работал над изданием вместе с художником Джузеппе Камунколи, события в комиксе начинаются сразу после окончания истории, изложенной в фильме «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

Писатель также рассказал своим поклонникам о том, какой разговор у него состоялся с Lucasfilm. Представители компании сказали ему, что хотели бы видеть историю, которая начинается сразу после окончания третьей части.

Соул, подумав над тем, какую историю можно было бы рассказать в этом случае, решил, что наилучшим выбором станет история про то, как темный волшебник находит свой волшебный меч.

«Получилось просто отлично, поскольку в конце «Мести ситхов» Оби-Ван забирает синий световой меч и оставляет Вейдера без оружия. Я не мог поверить, что никто до сих пор не рассказал эту историю, мне казалось, что она является идеальной отправной точкой для этого парня», — сказал Чарльз Соул.

Напомним, ранее актер Марк Хэмилл намекнул фантам на то, когда им стоит ждать выхода следующего трейлера восьмой части саги. На своей странице в Twitter он опубликовал запись, в которой посоветовал 9 октября 2017 года смотреть всем трансляцию футбольного матча.