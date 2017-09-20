Жуковский, Московская область, 20 сентября, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Полетные испытания нового двигателя ТВ7−117СТ в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ состоялись 12 сентября в Жуковском (Московская область), сообщает пресс-служба ЛИИ им. М.М. Громова.

Vitaly V. Kuzmin Двигатель ТВ7−117СТ

Вице-президент по транспортной авиации ОАК, генеральный директор авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин назвал испытания двигателя эпохальным событием и выразил уверенность, что Россия вернется на рынок ближнемагистральных перевозок.

«Начало летных испытаний двигателя ТВ7−117СТ — эпохальное событие для российского авиастроения в целом. <…> Глубоко модернизированные Ил-114 должны вернуть России нишу на рынке лайнеров для ближнемагистральных перевозок и спецавиации, а легкие военно-транспортные самолеты Ил-112В — заменить выбывающий парк самолетов марки «Ан» (24/26)», — сказал Рогозин.

Он также пояснил, что ТВ7−117СТ будет предназначен для двух самолетов — Ил-114−300 (региональный пассажирский самолет) и Ил-112В (легкий военно-транспортный самолет). По словам Рогозина, двигатель принадлежит к классу «нового поколения», а его производство в России станет залогом развития отечественной турбовинтовой авиации, а также импортозамещения в данной сфере.

Читайте также: ОАК готовит крупнейшую реформу в авиастроении

В сообщении говорится, что двигатель ТВ7−117СТ является глубоко модернизированной версией ТВ7−117СМ. Его характеризует более высокие показатели мощности и эффективности в своем классе. Исполнением предусмотрено регулирование не только работы двигателя, но и винта АВ-112, что повышает эффективность силовой установки во время полетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание самолетов ИЛ предусмотрено госпрограммой «Развитие авиационной промышленности на 2013−2025 годы». В апреле 2017 года финансовый план программы был скорректирован, однако, для выпуска самолетов Ил-114−300, Ил-96−400 и авиадвигателей ТВ7−117 и ПД-35 сумма дополнительной поддержки увеличилась.