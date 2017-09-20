Сидней, Австралия, 20 сентября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Международная группа учёных рассчитали скорость вращения звезды Регул. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

WIKISky.org Регул (Альфа Льва)

Учёные использовали чувствительный прибор, подключённый к телескопу в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии. Они измерили поляризацию и с помощью компьютерных моделей рассчитали скорость вращения звезды.

Оказалось, что скорость вращения звезды составляет 96,5% от теоретически возможного предела. При этом отмечается, что если бы она вращалась ещё быстрее, то просто распалась бы на части.

По словам учёных, очень трудно добыть информацию о скорости вращения звёзд другим способом. При этом она важна для понимания их жизненного цикла, который когда-то привёл к появлению многих химических элементов.

Напомним, Регул является самой яркой звездой в созвездии Льва и находится на расстоянии 79 световых лет от Солнца. При этом она в 3,5 раза больше Солнца, вдвое горячее его и почти в триста раз превосходит его по светимости.