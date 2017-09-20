Астрахань, 20 сентября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Астраханской области уже к середине 2018 года планируется ввести в эксплуатацию новый мусорный полигон. Проектированием объекта для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов занимается нынешний региональный оператор — компания «ЭкоЦентр». Такая информация прозвучала на совещании в областной администрации, передаёт ИА REGNUM 20 сентября. Он разместится в селе Рассвет Наримановского района.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Свалка

В настоящее время компания ведёт переговоры по выкупу полигона бывшего оператора.

«Это очень важный и значимый проект — полное очищение Астраханской области от мусора, — заявил губернатор Александр Жилкин. — Первый этап положен, ситуация под контролем».

По информации астраханского министерства строительства и ЖКХ, за неполные три месяца работы регоператором, который располагает 110 единицами техники, собрано почти 700 тыс. кубометров мусора. Площади для приёма отходов заметно сокращаются, на сегодня вместимости имеющихся полигонов хватит только на 10 месяцев.

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Сейчас в регионе ведётся инвентаризация существующих мест сбора мусора — всего в области 7,7 тыс. контейнерных площадок. По словам губернатора, необходимо исключить, особенно по Астрахани, метод временного складирования мусора в так называемые бункеры. Кроме того, уже в ближайшее время должен быть решён вопрос о закреплении ответственности за контейнерными площадками в Астрахани.

Глава региона заявил, что вопрос с вывозом мусора в регионе постепенно перестаёт быть больным — число обращений и жалоб по мусорной теме на «горячие линии» в правительство региона, администрацию Астрахани и в компанию «ЭкоЦентр» резко уменьшилось. Однако, по словам Александра Жилкина, «до совершенства ещё далеко».

«Оператору необходимо выстроить режим вывоза мусора, — заметил Александр Жилкин. — По городу Астрахани он должен быть ежедневным, потому что здесь, в отличие от сёл, выбрасывается много пищевых отходов».

Добавим, что криков о помощи и гневных публикаций в соцсетях о переполненных мусорных баках и заваленных отходами контейнерных площадках в Астрахани действительно стало меньше. Если раньше они появлялись практически ежедневно, то теперь их количество значительно сократилось. На прошедшей неделе на горы мусора рядом с домом главе Астрахани пожаловался житель нового ЖК «Прогресс».

"Добрый день. С днем города, Алена Вячеславовна. Только вот город все меньше и меньше стал нравиться. Обрастаем, зарастаем мусором. Осень, ветра, шуршат пакеты под ногами, в лицо метет песком с мусором и т.д. и т.п. Новый ЖК «Прогресс»… Отчего и почему??? (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ), — написал горожанин.

Попросила помощи у главы города с вывозом мусора и ещё одна жительница Астрахани.

«Очень возмущена работой ЭкоЦентра. У нас договор на юридическое лицо, соответственно юр. адрес: г. Астрахань, ул. Кирова 55 а. Мусор не вывозиться! Объясните нам власти города, почему у нас нет выбора? Выбрать оператора, кто будет оказывать услуги», — негодует женщина.

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Ещё одна волнующая население региона тема, поднятая на совещании — стоимость услуг по вывозу мусора. Сегодня тариф рассчитан с учётом утвержденного норматива накопления мусора (2,17 куб. м в год на человека). Однако этот тариф может быть пересмотрен. Этим занимается специально созданная рабочая группа. Специалисты замеряют объём и вес мусора в разных муниципалитетах. Результаты мониторинга позволят сделать стоимость услуги дифференцированной.

Особого подхода по «мусорной теме» требуют дельтовые села, подчеркнул губернатор. Сельским жителям было предложено вывозить мусор в пластиковых мешках, выданных оператором — то есть платить только за фактически произведённый мусор. В пилотном режиме этот способ опробуют в Володарском районе.

Затрудняет работу регионального оператора по сбору мусора и неохотное сотрудничество управляющих компаний. Как заверениям представителей «ЭкоЦентра», им приходится работать практически «наощупь».

"Управляющие компании должны быть в первую очередь заинтересованы в надлежащем санитарном состоянии своих домов, — сказал Александр Жилкин. — Кто не будет принимать участие в проекте, будет лишен лицензии».

Как сообщало ИА REGNUM, Астраханская область стала одной из первых, где был осуществлён переход на новую систему обращения с отходами. Весной 2017 года в регионе сложилась критическая ситуация с вывозом мусора. После прихода с 1 июля нового регионального оператора — компании «ЭкоЦентр» положение дел в городе с вывозом отходов начало медленно, но верно меняться. На сегодня, по оценкам экспертов, с завалами регоператор справился на 100%, количество обращений по поводу вывоза мусора стало меньше.

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Добавим, что в сферу обращения с отходами в Астраханской области региональный оператор намерен инвестировать 1 млрд рублей.