Пермь, 20 сентября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Известный пермский поэт и общественный деятель, Секретарь союза писателей России Игорь Тюленев получил «Серебряного витязя» на Международном Славянском литературном форуме «Золотой витязь», сообщает ИА REGNUM.

Виталий Попов ИА REGNUM Секретарь союза писателей России, председатель Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия» Игорь Тюленев

Награда была присуждена в номинации «Поэзия» за сборник «В берегах славянства», вышедший в серии «Антология пермской литературы». За данную награду боролись 27 поэтов.

Игорь Тюленев известен пермской общественности не только как поэт, но также и как человек с активной гражданской позицией. Он является председателем пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия»

Направления деятельности комитета, как отмечается в его учредительной резолюции, достаточно обширны. С одной стороны, осознавая катастрофическое падение уровня культуры и образования подрастающего поколения, члены комитета проводят просветительские мероприятия с целью сохранения и восстановления высокой «культурной нормы».

С другой стороны, общественники активно выступают против навязываемых обществу специфических новаторских подходов, которые, как зафиксировано в резолюции комитета, «агрессивно утверждают в качестве нормы демонстрацию сексуальности, воспевание девиации, глумление над национальными ценностями».

Напомним, Гражданский комитет «В защиту культурного наследия» был создан 5 ноября 2016 года. Данное событие стало ответной реакцией гражданского общества на ситуацию в культурной политике Прикамья, которая, по их мнению, не соответствует запросам широких масс населения. В комитет входят заслуженные деятели образования, науки и культуры России, а также общественные деятели.