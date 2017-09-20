Пермский поэт и общественный деятель завоевал «Серебряного витязя»
Пермь, 20 сентября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Известный пермский поэт и общественный деятель, Секретарь союза писателей России Игорь Тюленев получил «Серебряного витязя» на Международном Славянском литературном форуме «Золотой витязь», сообщает ИА REGNUM.
Награда была присуждена в номинации «Поэзия» за сборник «В берегах славянства», вышедший в серии «Антология пермской литературы». За данную награду боролись 27 поэтов.
Игорь Тюленев известен пермской общественности не только как поэт, но также и как человек с активной гражданской позицией. Он является председателем пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия»
Направления деятельности комитета, как отмечается в его учредительной резолюции, достаточно обширны. С одной стороны, осознавая катастрофическое падение уровня культуры и образования подрастающего поколения, члены комитета проводят просветительские мероприятия с целью сохранения и восстановления высокой «культурной нормы».
С другой стороны, общественники активно выступают против навязываемых обществу специфических новаторских подходов, которые, как зафиксировано в резолюции комитета, «агрессивно утверждают в качестве нормы демонстрацию сексуальности, воспевание девиации, глумление над национальными ценностями».
Напомним, Гражданский комитет «В защиту культурного наследия» был создан 5 ноября 2016 года. Данное событие стало ответной реакцией гражданского общества на ситуацию в культурной политике Прикамья, которая, по их мнению, не соответствует запросам широких масс населения. В комитет входят заслуженные деятели образования, науки и культуры России, а также общественные деятели.