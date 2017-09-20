Калуга, 20 сентября, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В Калуге 19 сентября открылись 52-е научные чтения памяти Константина Эдуардовича Циолковского. В 2017 году чтения начались с симпозиума «60 лет космической эры и новые проекты освоения космоса», а также с открытия выставки «Циолковский и Мы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На пленарном заседании научных чтений памяти Константина Циолковского

В традиционных чтениях памяти великого ученого, которые проводятся в Калуге с 1966 года, принимают участие представители 94 научно-исследовательских и производственных организаций из России, Германии, Франции, Голландии, Белоруссии и Украины. К обсуждению заявлено 247 научных докладов.

В пленарном заседании приняли участие заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев, заведующий кафедрой «Космические системы и ракетостроение» Московского авиационного института, член-корреспондент РАН Олег Алифанов, министр общего машиностроения СССР 1983−1988 гоодов, кандидат технических наук Олег Бакланов, дочь академика АН СССР С.П. Королева Наталия Королева, почетные гости, руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, ученые, представители общественности.

В 2017 году отмечается 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского. Юбилейные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Рязани.

Приветствуя участников пленарного заседания, заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев отметил актуальность чтений, подчеркнув, что современную жизнь трудно представить без достижений практической космонавтики и результатов космической деятельности.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин особое внимание уделяет развитию космической отрасли в современной истории нашей страны. Примеров практического применения космической информации достаточно много — аэрокосмические системы и комплексы обеспечивают национальные потребности в сфере обороноспособности, информационной безопасности, в народном хозяйстве, решении социальных задач, в развитии образования и культуры», — заметил заместитель губернатора.

Калиничев также напомнил, что пока не все интересные идеи К.Э. Циолковского получили широкое развитие, и выразил уверенность в том, что новые поколения инженеров-практиков найдут для себя в них что-то новое и полезное. Участники чтений возложили цветы к могиле великого ученого.

Напомним, научные чтения памяти К.Э. Циолковского в Калуге проводятся с 1964 года. Константин Циолковский широко известен всему миру не только как основоположник теории ракетно-космического полёта, но и как учёный-энциклопедист, которого интересовали самые разнообразные вопросы естествознания и техники, авиации и воздухоплавания, небесной механики, астрономии и лингвистики.