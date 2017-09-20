Александровск-Сахалинский, Сахалинская область, 20 сентября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Половина села Арково в Александровск-Сахалинском районе уже больше месяца лишена водоснабжения из-за аварийного водовода. Чиновники не торопясь занимаются вопросами проведения тендера на замену водовода, передает корреспондент ИА REGNUM.

offthelefteye Водоснабжение

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Воды в половине села Арково нет с середины августа. Причина банальна — водовод старый. По данным местной администрации, его лет 30 назад строила местная шахтерская компания — он не изолирован и вообще построен кое-как.

Когда случилась авария и обнаружили утечку, пришли к выводу, что ремонтировать нет смысла.

Воду теперь людям подвозят два раза в неделю на «водовозке», сообщило ИА «Сахалин. Инфо».

Но вода, которую привозят, по словам местных жителей, подходит только для технических нужд. Для питья и приготовления пищи люди вынуждены покупать бутилированную воду, либо ездить за чистой водой на родник. Но поездки к роднику возможны лишь в ясную погоду. Во время дождей пожилым людям туда не добраться.

«Нашей бабушке 80 лет, она ребенок войны. Живет одна, родственники все разъехались. От ее дома до дороги, где останавливается машина с водой, примерно сто метров. Как она сможет таскать себе воду? У бабушки подруга, живет рядом, ей тоже 80 лет. Мужчины там живут такого же возраста. У некоторых дома еще дальше от дороги. А если человеку совсем некому помочь, что ему делать? Мы звонили на прямую линию с губернатором, дозвонились, но результатов нет», — рассказал внук одной из местных пенсионерок.

Чиновники местной администрации никаких упреков в свой адрес не признают — и качество привозной воды у них «хорошее», и проблем с затянувшимся строительством водовода они не видят.

Между тем тендер на строительство водовода должен был быть объявлен 11 сентября, теперь его перенесли на 23 сентября. На все работы, по расчетам чиновников, уйдет около двух месяцев. Местные жители добавляют: «И это еще в лучшем случае».

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Как сообщало ИА REGNUM, в другом сахалинском городе — Поронайске — местная администрация потратила на модернизацию водовода 160 млн рублей. В результате из-за ошибок проектировщиков вместо чистой долгожданной воды из кранов в квартирах поронайцев течет грязь, а администрация в суде отстаивает право людей на чистую воду.

Проблема качественной питьевой воды вообще характерна для Сахалина. В городе Холмск, который получил свое название именно потому, что построен на холмах, проблема подачи питьевой воды в дома тянется еще с советских времен. В Южно-Сахалинске, который еще недавно пользовался сравнительно качественной и дешевой питьевой водой с водозабора речек Еланька и Рогатка, также отмечаются проблемы водоснабжения — строители горнолыжного курорта «Горный воздух» нарушили водозабор Еланьки, перекопали водоохранную зону, что вызвало возмущение жителей.