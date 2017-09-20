Вашингтон, 20 сентября, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента России Владимира Путина в том, что его вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах было основано на личной к ней неприязни, сообщает 20 сентября Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Выступая на телевидении в одном из американских шоу, Клинтон заявила, что президент Путин вмешивался в выборы президента США только лишь потому, что у него возникла обида на нее.

Будучи государственным секретарем Соединенных Штатов, утверждает Клинтон, она вступала в конфликт с российским лидером по разным вопросам, чего простить ей Путин не мог.

Клинтон добавила, что тот факт, что она женщина, «кажется, заставляет его волноваться». Также бывший госсекретарь добавила, что на одном из заседаний Путин принял «агрессивную позу».

Суть внешнеполитической программы президента России, считает Клинтон, вызвана его ненавистью и разочарованием в развале Советского Союза.

Напомним, президент России Владимир Путин не впервые подвергается нападкам со стороны Клинтон, ранее бывший госсекретарь заявляла, что у российского лидера «нет души», так как он служил в КГБ СССР. Лидер России отнесся к подобному заявлению с долей иронии, отметив, что «государственный лидер должен иметь как минимум голову».