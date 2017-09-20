Вашингтон, 20 сентября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. На фоне воинственной риторики Пхеньяна в адрес Вашингтона, Сеула и Токио, а также постоянных испытательных пусков баллистических ракет Северной Кореи наблюдается рост числа тех в США, кто положительно относится к военной операции против КНДР в случае провала попыток мирного разрешения кризиса, сообщает The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Такие данные приводит Gallup, проведший в начале сентября опрос общественного мнения, в котором приняли участие 1 тыс. 22 совершеннолетних граждан страны.

«По мере того как КНДР продолжает совершать испытательные пуски ракет и делать провокационные угрозы против США и их союзников в регионе, большинство американцев, кажется, готовы поддержать военную операцию против этой страны, по меньшей мере, в качестве последнего средства», — отметила Лидия Саад, аналитик организации.

«Более конкретно, 58% опрошенных утверждают, что они выступят за военную операцию против КНДР, если США не смогут с помощью экономических и дипломатических шагов добиться своих целей», — добавила она, подчеркнув, что этот показатель намного больше, чем в 2003 году, когда за столь решительные меры выступало 47%.

Эксперт также указал на то, что подход к проблеме в значительной мере определяется партийной принадлежностью респондента. Так, опрос установил, что до 82% республиканцев положительно относятся к вероятности военной операции в случае провала мирных инициатив, тогда как среди демократов этот показатель составил 37%.

На фоне увеличения числа тех, кто выступает за силовое решение северокорейской проблемы, наблюдается снижения числа респондентов, уверенных в успехе мирных инициатив. Так, если в 2003 году три четверти граждан США были убеждены, что вопрос возможно решить мирным путем, то теперь лишь половина опрошенных придерживается такого мнения. При этом менее половины опрошенных граждан США считает, что Пхеньян пойдет на военные действия против США.