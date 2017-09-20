Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал США в Сирии «незваным гостем», говоря журналистам о своей двусторонней встрече в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, в ходе встречи обсуждались контакты США и России по Сирии, в том числе и военные, и операции в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Контакты между военными продолжаются для того, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, по взятию Дейр-эз-Зора, уточнил Лавров.

Планы по взятию Ракки и Дейр эз-Зора согласовываются, чтобы не пострадали общие цели борьбы с терроризмом. В целом в ходе встречи Сирии было уделено особое внимание.

«Мы, естественно, подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии она все-таки там незваный гость», — сказал Лавров, уточнив, что присутствие США в Сирии — это реальность и может быть использовано для борьбы с терроризмом.

Министр вновь напомнил, что присутствие ВКС РФ в Сирии было запрошено легитимным правительством страны. Лавров также напомнил Тиллерсону о такой террористической группировке, как «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая также терроризирует Сирию.

«Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так, и будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле», — отметил Лавров.

Напомним, официально Дамаск обратился к Москве с просьбой о военной помощи в августе 2015 года. В сентябре Россия приняла решение направить в эту ближневосточную страну свой контингент. «Антитеррористическая коалиция» во главе с США действует в Сирии незаконно, так как у нее нет мандата Совета Безопасности ООН или разрешения со стороны сирийских властей.

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США же в Сирии поддерживают, в том числе и финансово, оппозиционные Дамаску формирования и открыто заявляеют о желании отстранить от руководства Сирией действующего президента Башара Асада. Так, по словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, сирийские правительственные войска в Дейр эз-Зоре отмечают наиболее сильные контратаки с северного направления, подконтрольного отрядам «Сирийских демократических сил» и подразделениям спецназа США.

Об этом свидетельствуют донесения командиров сирийских правительственных войск. Конашенков подчеркнул, что подразделения сил специальных операций США вместо освобождения Ракки от террористов якобы оказывают антиправительственным формированиям «медицинскую помощь», странным образом превращающуюся в усиление контратак, усложняющих борьбу сирийской армии с отрядами боевиков.

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Кроме того, в результате авиаударов так называемой коалиции во главе с США регулярно гибнут мирные жители. Только за сутки 21 августа от авиаударов международной антитеррористической коалиции во главе с США погибли не менее 78 мирных жителей.

По данным SANA, бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа. Также сообщается, что менее чем за сутки до авиаударов по Ракке авиация коалиции нанесла удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасака, в результате погибли 20 мирных жителей.

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Такие же авиаудары по мирным объектам фиксировались сирийскими властями и ранее. Дамаск потребовал от Совета Безопасности ООН распустить американскую «антитеррористическую» коалицию, так как от её действий террористов меньше не становится, но массово гибнут мирные жители.