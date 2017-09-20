Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с государственным секретарём США Рексом Тиллерсоном на полях Генеральной Ассамблеи ООН напомнил американской стороне, что так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США является незваным гостем на территории Сирии. Об этом глава МИД РФ сообщил журналистам.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

«Мы, естественно, подтвердили наш подход о том, что, при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она всё-таки там незваный гость», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что диалог между военными ведомствами двух стран продолжается, при этом важно не сорвать освобождение городов Эль-Ракка и Дэйр-эз-Зор, поэтому нельзя допускать конфликтов.

Лавров также напомнил Тиллерсону о террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая также терроризирует Сирию.

«Тиллерсон признал, что это действительно так, и будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле», — добавил он.

Кроме того, Лавров заявил, что у России и США остались взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). У Москвы есть подозрения, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. В ответ на предъявленные претензии, США также выдвинула недовольства, однако без конкретных обоснований.

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Напомним, встреча Лаврова с Тиллерсоном была уже второй в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первая состоялась 17 сентября.