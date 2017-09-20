Вашингтон, 20 сентября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс обсудил президент Украины Петр Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском на полях 72 — сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает 19 сентября пресс-служба главы Украины.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

Согласно сообщению, обе стороны обсудили резолюцию Украины о вводе международных миротворческих сил на всей территории Донбасса с разрешением применять оружие. Помимо этого, Порошенко и Туск затронули вопрос подготовки к саммиту «Восточного партнерства».

Читайте также: Экс-посол США в ООН: Украине нельзя допускать в Донбасс миротворцев

Напомним, 72-я Генеральная ассамблея ООН началась 12 сентября в Нью-Йорке. На Генассамблее президент Украины Петр Порошенко предложит идею о создании «группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма», а также продолжит работу по продвижению украинского предложения о введении миротворцев в Донбасс.

Читайте также: Украина внесла в Совбез ООН свой вариант резолюции о миротворцах в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Порошенко заявил, что предложит на ближайшей Генассамблее ООН ввести миротворцев в Донбасс. Позже Россия внесла собственную резолюцию в Совбез ООН о миротворческом контингенте в Донбассе. Киев назвал это «провокацией».