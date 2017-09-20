Нейпьидо, 20 сентября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Международная организация Amnesty International (AI) считает «хорошим началом», что правительство Мьянмы признало насилие против мусульман рохинджа в штате Ракхайн, пишет 20 сентября Das ZDF.

Foreign and Commonwealth Office Народ рохинджа

Однако, по мнению директора AI по Юго-Восточной Азии Джеймса Гомеса, исполняющая де-факто обязанности главы правительства Аун Сан Су Чжи «многого недоговаривает».

«Она не сказала о том, что творят правительственные солдаты: в штате Ракхайн идет настоящая этническая чистка, — отмечает он. — Но если им нечего скрывать, тогда пусть они предоставят доступ наблюдателям ООН».

Сами представители Совета по правам человека ООН утверждают, что их «присутствие в регионе и сотрудничество с властями должно быть в интересах правительства».

Однако Су Чжи считает их присутствие в стране «бесполезным». Она предложила наблюдателям посетить с представителями правительства те 50% деревень мусульман рохинджа, которые «не были задеты бедствием».

Напомним, беженцы рохинджа, представители мусульманского меньшинства из мьянманского штата Ракхайн, столкнулись с насилием со стороны правительственных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний виток напряженности произошел после того, как 25 августа боевики «Араканской армии спасения рохинджа», организации, признанной в Мьянме террористической, осуществили ряд нападений на правительственные блокпосты, в результате чего погибли десятки человек.

В ответ на это войска Мьянмы начали операцию, ставшую причиной бегства в соседний Бангладеш, по данным ООН, 412 тыс. человек.