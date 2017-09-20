Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. На Сахалине обнаружили несанкционированную свалку, где хранятся патроны, артиллерийские мины и разукомплектованные автомобили, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба сахалинского ОНФ Мины, взрыватели, патроны обнаружены на свалке на Сахалине

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В ходе рейда в рамках проекта «Генеральная уборка» активисты сахалинского ОНФ обнаружили в Корсаковском районе свалку с боеприпасами. Рядом — наскоро сколоченный склад из досок и «курилка». На месте общественники обнаружили множество патронов, взрывателей, артиллерийских мин. Проехать к свалке можно на кроссовере.

«На свалку боеприпасов нас навели местные жители. Мы сомневались, что такое вообще возможно, но решили выехать и проверить. Конечно, мы удивлены результатами проверки. О находке мы уже уведомили главное управление МЧС по Сахалинской области, направим обращение и в правоохранительные органы. Я думаю, там найдут виновников», — рассказал активист ОНФ Богдан Крайнов.

«Мы не можем однозначно утверждать об опасности этих боеприпасов, однако такой способ хранения даже учебных снарядов вызывает определенные вопросы. Ранее сахалинское отделение ОНФ уже проверяло подозрительные свалки, но с такой опасной свалкой столкнулось впервые», — заметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Тюкавин.

Опасные свалки, по данным ОНФ, на островах не редкость — это и ртутные лампы, и медицинские отходы. Теперь вот еще и боеприпасы. В ОНФ полагают, что свалка, угрожающая жизни и здоровью жителей, должна быть ликвидирована немедленно.

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Как сообщало ИА REGNUM, сахалинские экологи давно бьют тревогу по поводу загрязнения побережья. В мае 2017 года экологи общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» обнаружили опасные нефтеотходы вблизи жилого поселка Тунгор в Охинском районе. В это же время на юге Сахалина, в районе поселка Таранай, был зафиксирован разлив опасных ядохимикатов.