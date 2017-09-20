Москва, 20 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что у России и США остались взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Лавров рассказал после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров.

У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — говорит министр.

По словам Лаврова, Россия предъявила США имеющиеся претензии. Америка также высказала недовольство, однако без конкретных обоснований.

Напомним, 18 сентября Сенат конгресса США утвердил военный бюджет на 2018 год в сумме порядка 700 млрд долларов. В бюджете заложены средства на вооружение Украины и на усиление американской противоракетной обороны.

Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года. Оборонный бюджет США на 2017 год составлял 619 млрд долларов.