Сысерть, Свердловская область, 20 сентября, 2017, 06:56 — ИА Регнум. В городе Сысерти Свердловской области определились с органами власти. Думу возглавил бывший мэр Александр Карамышев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Решение о его избрании приняли депутаты местной думы. За него отдали голоса 14 из 20 депутатов.

Отметим, Карамышев был избран мэром Сысерти в 2013 году на прямых выборах. Затем схема назначения главы была изменена.

Летом 2017-о стало известно, что областные власти не рассматривают Карамышева в качестве кандидата на пост мэра. На этот пост двигали министра инвестиций и развития региона Дмитрия Нисковских. Он в итоге и был назначен на пост мэра.

Карамышев не стал бороться за сохранение кресла главы. Кроме того, он покинул пост лидера местных единороссов. 10 сентября по итогам выборов думы он стал депутатом, а 19-го возглавил местный представительный орган.

Теперь местным элитам предстоит определиться с тем, кто возглавит ячейку единороссов. Борьба за этот пост уже началась.