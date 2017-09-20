Москва, 20 сентября, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев опасается новой гонки вооружений и призывает организовать российско-американский саммит, пишет 20 сентября информационное агентство T-Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

В ходе своего выступления в Москве 19 сентября 86-летний политик заявил, что Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу «необходимо встретиться и все обсудить, иначе миру снова будет угрожать ядерное оружие и гонка вооружений».

Горбачев напомнил о своих встречах с бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1980-х, когда они «вели путь к ядерному разоружению».

«Сейчас перед нами стоят те же вызовы, мы должны сохранить мир», — добавляет он.

Отметим, что 19 сентября Горбачев стал лауреатом «Премии Льва», присуждаемой международной благотворительной организацией Human Projects.

Оргкомитет премии заявил, что «Михаил Горбачев принадлежит к числу наиболее значительных политических деятелей: благодаря его мужеству была преодолена атомная гонка вооружений и опасность развязывания атомной войны в Европе».