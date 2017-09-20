Владивосток, 20 сентября, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Приморский краевой суд оставил в силе постановление о продлении срока содержания под стражей бывшего вице-губернатора Евгений Вишнякова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За колючей проволокой

Читайте также: Бывший вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков помещён в карцер

Фрунзенский районный суд Владивостока 8 сентября продлил арест бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову, обвиняемому в превышении полномочий, до 10 января 2018 года. В Приморском краевом суде не нашли оснований ни для отмены, ни для изменения постановления.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что Евгения Вишнякова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске, поместили в карцер за звонок по телефону его сокамерника.

По уголовному делу также проходит мэр Уссурийска Евгений Корж, однако он отпущен под подписку о невыезде.