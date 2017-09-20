Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера выступил на 72-й Генассамблее ООН с речью о ситуации в своей стране и в Африке, передает Associated Press.

hdptcar Солдат патрулирует улицы столицы ЦАР

По словам Туадера, ЦАР переживает «критический момент в своей истории» — в стране продолжается этно-религиозный конфликт, который унес жизни тысяч человек, и справиться с ситуацией без международной помощи невозможно.

На данный момент в ЦАР размещены 13 000 миротворцев ООН, однако, по словам Туадера, их сил и вооружения недостаточно, чтобы сдержать конфликт. А после ухода из ЦАР миротворческой миссии Франции в 2016 году происходит его постоянная эскалация.

«Нам нужна поддержка наших друзей. Но есть риск, что о нас забудут», — считает Туадера.

Напомним, конфликт в ЦАР не является единственным на Африканском континенте. Десятилетиями в Африке продолжаются кровавые войны. Не утихает конфликт в Южном Судане. Ежедневно происходят столкновения с исламистскими группировками в странах Сахеля и Ливии.

Прямо сейчас Нигерия, уже вовлеченная в войну с исламистами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны и боевиками дельты Нигера на юге готовится открыть «третий фронт» — против сепаратистов «Республики Биафра», война с которыми в 1960-х — 1970-х годах унесла жизни двух миллионов человек.

Кроме того, на Африканском континенте в принципе проживает миллиард человек, причем большая часть этого населения находится за гранью нищеты. Ежедневно огромное количество людей в Африке умирает от голодной смерти и от эпидемий.

Однако все мировые ленты новостей забиты исключительно комментариями Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и прочих Терез Мэй. И немного — последствиями ураганов в Карибском бассейне.