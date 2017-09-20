Горно-Алтайск, 20 сентября, 2017, 06:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай 19 сентября открыли сразу две солнечные электростанции — в районных центрах Онгудай и Майма. При этом станция в Майме уникальна для России — она построена на гетероструктурных модулях российского производства, позволяющих улавливать солнечный свет даже во время пасмурной погоды, заявляют представители инвестора — компании «Хевел».

Правительство Республики Алтай Открытие солнечной электростанции в Майме

За последние годы в Республике Алтай уже построены три солнечные станции общей мощностью 15 МВт: в 2014 году в Кош-Агаче ввели в эксплуатацию первую в России солнечную электростанцию, в открытии которой участвовал лично президент России Владимир Путин. В 2015 году здесь построили еще одну солнечную станцию, а в 2016-м солнечная электростанция была построена в Усть-Кане.

Правительство Республики Алтай Солнечная электростанция около Онгудая

Мощность онгудайской станции, инвестиции в которую составили около 500 млн рублей, составляет 5 МВт, а майминской — 20 МВт. Станция в Майме, инвестиции в которую составили около 2 млрд рублей, уникальна тем, что в ней используются гибридные элементы с повышенной эффективностью, которые в разы повышают преобразование солнечной энергии даже в условиях облачности. Внедренная на заводе «Хевел» в Новочебоксарске гетероструктурная технология в мировой практике относится к новому поколению кремниевых солнечных элементов, отличающихся наиболее высоким КПД ячейки (более 22%) и широким температурным диапазоном использования, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Правительство Республики Алтай Глава Республики Алтай Александр Бердников

Как заявил на открытии станции глава региона Александр Бердников, всего на Алтае планируется построить десять солнечных электростанций. «Мы полностью закроем потребность региона в электроэнергии, и, когда окупится строительство, наверное, лет через пять, можно будет говорить о снижении тарифов. Это забота о будущем, люди будут пользоваться благами нашего сегодняшнего труда», — сказал он.

Генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря созданному в регионе благоприятному инвестиционному климату. И поэтому компания приняла решение увеличить объем строительства станций в 2018—2019 годах до 145 мВт общего объема, будет построено еще четыре крупные станции на 80 мВт.

Правительство Республики Алтай Солнечная электростанция в Майме

«Республика Алтай даже не в тренде, она, по сути, определяет общероссийское направление, потому что является лидером. Лидером не только в строительстве станций и использовании уникальных технологий, но и в том, что здесь выращены собственные подрядные организации строителей, которые осуществляют полный спектр всех услуг и участвуют в строительстве СЭС в других регионах», — добавил Игорь Шахрай.

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Как уже отмечало ИА REGNUM, одной из главных экономических проблем Республики Алтай является ситуация с энергоснабжением. Регион еще несколько лет назад не имел собственных источников генерации электроэнергии и полностью зависел от поставок из соседнего Алтайского края, причем, по сути, по единственной линии.

«Не хватало, да и пока продолжает не хватать мощностей для присоединения новых объектов, высока стоимость электроэнергии — она самая высокая в Сибири и составляет около 5 рублей за киловатт-час для населения, а для юрлиц — дороже, — рассказывает экономист Станислав Савельев. — Говорить о конкурентных преимуществах предприятий в таких обстоятельствах сложно, ведь себестоимость продукции изначально выше. Поэтому развитие генерации необходимо региону. Конечно, нужно понимать, что резкого снижения тарифов в связи со строительством станций, чего ожидают обыватели, не произойдет. Пока формируется база для производства, но рано или поздно случится и снижение тарифов для населения».

Правительство Республики Алтай Солнечная электростанция в Майме

Добавим также, что развитие солнечной энергетики вывело Республику Алтай в лидеры по показателям развития промышленного производства не только в Сибири, но и в целом по стране. Ввод в эксплуатацию даже первой очереди Кош-Агачской СЭС в 2014 году привел к небывалому росту индекса производства промышленной продукции.

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По итогам первого полугодия 2017 года Республика Алтай стала лидером среди регионов России по росту промышленного производства, показатель составил 147,8% к уровню прошлого года. В целом в России промпроизводство за этот период выросло на 2%. Наиболее существенно производство в Республике Алтай выросло в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 60%. В сфере «Добыча полезных ископаемых» рост составил 10,1%, «Обрабатывающие производства» — 1,3%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 8,8%.