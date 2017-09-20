Сразу две солнечные электростанции открыли в Горном Алтае
Горно-Алтайск, 20 сентября, 2017, 06:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай 19 сентября открыли сразу две солнечные электростанции — в районных центрах Онгудай и Майма. При этом станция в Майме уникальна для России — она построена на гетероструктурных модулях российского производства, позволяющих улавливать солнечный свет даже во время пасмурной погоды, заявляют представители инвестора — компании «Хевел».
За последние годы в Республике Алтай уже построены три солнечные станции общей мощностью 15 МВт: в 2014 году в Кош-Агаче ввели в эксплуатацию первую в России солнечную электростанцию, в открытии которой участвовал лично президент России Владимир Путин. В 2015 году здесь построили еще одну солнечную станцию, а в 2016-м солнечная электростанция была построена в Усть-Кане.
Мощность онгудайской станции, инвестиции в которую составили около 500 млн рублей, составляет 5 МВт, а майминской — 20 МВт. Станция в Майме, инвестиции в которую составили около 2 млрд рублей, уникальна тем, что в ней используются гибридные элементы с повышенной эффективностью, которые в разы повышают преобразование солнечной энергии даже в условиях облачности. Внедренная на заводе «Хевел» в Новочебоксарске гетероструктурная технология в мировой практике относится к новому поколению кремниевых солнечных элементов, отличающихся наиболее высоким КПД ячейки (более 22%) и широким температурным диапазоном использования, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.
Как заявил на открытии станции глава региона Александр Бердников, всего на Алтае планируется построить десять солнечных электростанций. «Мы полностью закроем потребность региона в электроэнергии, и, когда окупится строительство, наверное, лет через пять, можно будет говорить о снижении тарифов. Это забота о будущем, люди будут пользоваться благами нашего сегодняшнего труда», — сказал он.
Генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря созданному в регионе благоприятному инвестиционному климату. И поэтому компания приняла решение увеличить объем строительства станций в 2018—2019 годах до 145 мВт общего объема, будет построено еще четыре крупные станции на 80 мВт.
«Республика Алтай даже не в тренде, она, по сути, определяет общероссийское направление, потому что является лидером. Лидером не только в строительстве станций и использовании уникальных технологий, но и в том, что здесь выращены собственные подрядные организации строителей, которые осуществляют полный спектр всех услуг и участвуют в строительстве СЭС в других регионах», — добавил Игорь Шахрай.
Читайте также: Глава Республики Алтай выступил с инвестиционным посланием
Как уже отмечало ИА REGNUM, одной из главных экономических проблем Республики Алтай является ситуация с энергоснабжением. Регион еще несколько лет назад не имел собственных источников генерации электроэнергии и полностью зависел от поставок из соседнего Алтайского края, причем, по сути, по единственной линии.
«Не хватало, да и пока продолжает не хватать мощностей для присоединения новых объектов, высока стоимость электроэнергии — она самая высокая в Сибири и составляет около 5 рублей за киловатт-час для населения, а для юрлиц — дороже, — рассказывает экономист Станислав Савельев. — Говорить о конкурентных преимуществах предприятий в таких обстоятельствах сложно, ведь себестоимость продукции изначально выше. Поэтому развитие генерации необходимо региону. Конечно, нужно понимать, что резкого снижения тарифов в связи со строительством станций, чего ожидают обыватели, не произойдет. Пока формируется база для производства, но рано или поздно случится и снижение тарифов для населения».
Добавим также, что развитие солнечной энергетики вывело Республику Алтай в лидеры по показателям развития промышленного производства не только в Сибири, но и в целом по стране. Ввод в эксплуатацию даже первой очереди Кош-Агачской СЭС в 2014 году привел к небывалому росту индекса производства промышленной продукции.
Читайте также: Производство электроэнергии в Горном Алтае выросло вдвое
По итогам первого полугодия 2017 года Республика Алтай стала лидером среди регионов России по росту промышленного производства, показатель составил 147,8% к уровню прошлого года. В целом в России промпроизводство за этот период выросло на 2%. Наиболее существенно производство в Республике Алтай выросло в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 60%. В сфере «Добыча полезных ископаемых» рост составил 10,1%, «Обрабатывающие производства» — 1,3%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 8,8%.