Москва, 20 сентября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Введение временной администрации в «Бинбанке» может произойти по решению Банка России в ближайшее время. Некоторые акционеры банка считают, что еще можно договориться по-хорошему, 20 сентября пишет газета «Ведомости».

Kuba Здание Банка России

Близкий к Банку России источник сообщил, что «Бинбанк», а также «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», могут перейти в Фонд консолидации банковского сектора. Ожидается, что решение регулятор огласит 21 сентября.

Комментариев ни от Банка России, ни от основателя и совладельца «Бинбанка» Михаила Гуцериева не приводится. По данным издания, акционеры кредитной организации уже вели переговоры о его передаче в Фонд консолидации банковского сектора.

«Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них, — говорится в сообщении. — За август пассивы «Бинбанка» сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения — на 22 млрд руб., до 534 млрд».

Напомним, Фонд консолидации банковского сектора создан Банком России в соответствии с законом «О Центральном банке Российской Федерации». Его функция заключается в финансовом оздоровлении несостоятельных банков.

В Фонд консолидации банковского сектора уже перешел ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Банк России объявил, что принято решение о санации «Открытия» и об участии ЦБ в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

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