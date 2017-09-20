Сеул, 20 сентября, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжеин позитивно оценил речь президента США на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

19 сентября президент США Дональд Трамп выступил с речью с трибуны ООН и среди прочего Трамп пригрозил «полностью уничтожить» север Корейского полуострова.

Согласно заявлению пресс-службы Мун Чжеина, президент Южной Кореи считает, что слова американского президента «подтвердили необходимость введения максимальных санкций и давления в ответ на ядерные и ракетные провокации Северной Кореи» — в целях «денуклеаризации» Корейского полуострова.

Стоит отметить, что в каком-то смысле «полное уничтожение» Северной Кореи, действительно может привести к полной денуклеаризации. И полной депопуляции КНДР.

Однако напомним, что и на севере, и на юге Корейского полуострова проживает единый корейский народ, говорящий на едином корейском языке. Конкретно в Северной Корее проживает 25 миллионов корейцев.

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