Берлин, 20 сентября, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер публично осудил поведение хулиганов в ходе выступления канцлера Ангелы Меркель в рамках избирательной кампании, пишет 19 сентября Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Он упомянул случаи, когда на предвыборных мероприятиях в разных немецких городах Меркель, глава ХДС (Христианско-демократического союза), была обкидана помидорами в ходе своего выступления.

В другом случае помидоры летели в сторону ее автомобиля, а в ходе выступления в Торгау (округ Лейпциг) ее обозвали «предателем родины».

Инициаторами массовых протестов, как оказалось позже, выступали представители правых сил, а именно сторонники партии «Альтернатива для Германии».

Штайнмайер отметил, что данное поведение не соответствует демократическим ценностям, так как в стране царит свобода слова и свобода публичного выступления.

Напомним, в сентябре 2017 года Ангела Меркель посетила несколько немецких городов, чтобы выступить перед избирателями накануне парламентских выборов, которые пройдут 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, она планирует остаться на посту канцлера на четвертый срок.