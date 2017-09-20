Пекин, 20 сентября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Глава организации ООН по контролю над использованием атомной энергии назвал концепцию китайских ядерных реакторов CAP1400 «крайне важной для будущего ядерной энергетики», сообщает 19 сентября газета Global Times.

Китайский флаг

РCAP1400 являются полностью разработанными в Китае ядерными реакторами обновленного третьего поколения. Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано отметил во время ежегодной Генеральной конференции организации, что после ядерной трагедии на Фукусиме 2011 года, центр экспансии использования ядерной энергии сдвинулся на восток с Китаем и Индией во главе.

«Китай и МАГАТЭ в настоящий момент находятся в состоянии всестороннего сотрудничества в сфере ядерной энергетики, а также ядерной безопасности», — добавил Амано.

Он вспомнил свой визит в Китайский государственный центр ядерной безопасности в Пекине, который он совершил в апреле 2017 года и отметил, что «это очень впечатляющее сооружение и мы все очень благодарны, что имели возможность побывать там».

Отметим, что согласно сведений Китайской ассоциации ядреной энергетики, по всему Китаю на конец 2016 года действовало более 35 ядерных реакторов коммерческого использования. При этом, общая доля вырабатываемой ими энергии выросла на 23,8% по отношению к 2015 году, достигнув отметки 33,64 млн киловатт. Китай планирует достигнуть отметки 58 млн киловатт к 2020 году.

Напомним, что 18 сентября стало известно о введении в эксплуатацию четвертого энергоблока АЭС в китайском Фуцине, спустя три года после введения первого реактора.