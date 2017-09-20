Мурманск, 20 сентября, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Еще три человека попали в автомобильную аварию вместе с главкомом Воздушно-десантных войск РФ Андреем Сердюковым, 20 августа со ссылкой на документы о ДТП сообщает РБК.

Mil.ru Андрей Сердюков

Кроме Сердюкова пострадали заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир К., полковник Олег С. и старшина Андрей Б. Все три человека госпитализированы с травмами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что 15 сентября Сердюков попал в серьезное ДТП. Авария произошла на 1420-м км автодороги Р21 «Кола» (Кольский район, Мурманская область).

Виновником ДТП стал водитель частного легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу движения. В результате машина столкнулась с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом.

Состояние главкома ВДВ врачи оценивают как удовлетворительное, и об угрозе жизни речь не идет.