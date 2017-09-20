Мехико, 20 сентября, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Число погибших в ходе землетрясения в Мексике выросло до 138 человек, 20 сентября сообщает Der Spiegel.

Roberto Esquivel Sánchez Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находится в 49 км от города Пуэбла-де-Сарагоса (Мексика) и в 120 км от столицы Мехико. Мощный подземный толчок зафиксирован 19 сентября в 21:14 мск.

Около четырех млн людей остаются без электричества. В столице разрушена школа, спасением детей занимаются сотрудники служб безопасности.

Международный аэропорт пришлось закрыть. Власти предупредили о взорвавшихся газопроводах и потребовали от мексиканцев воздержаться от курения.

Напомним, что Мексика находится в одной из самых активных сейсмических зон.

Землетрясение 19 сентября выпало на годовщину «худшего землетрясения» в истории Мексики в 1985 году, в результате которого погибли 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее землетрясение настигло страну 7 сентября, тогда погибли более ста человек.