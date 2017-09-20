Вашингтон, 20 сентября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Государственный департамент передал в Конгресс США меморандум, осуждающий нарушения прав человека в Египте, сообщает Associated Press.

gina monica butoi В нубийской деревне

Среди прочего в меморандуме содержится информация о нарушении Египтом свободы слова, отказе в предоставлении доступа наблюдателей США на Синайский полуостров, а также о нарушении прав национальных меньшинств в стране.

Примечательно, что представление документа происходит накануне переговоров президента США Дональда Трампа и президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, которые должны состояться 20 сентября в рамках 72-й Генассамблеи ООН.

Напомним, 6 сентября действительно сообщалось о «нарушении прав национальных меньшинств» в Египте — в ходе массовой акции протеста нубийцев в египетском Асуане были задержаны 24 активиста.

Задержанных нубийцев, требующих возвращения исторических территорий возле Асуанского водохранилища, обвинили в незаконном протесте и блокировании автодорог. За активистов вступилась правозащитная организация Amnesty International, однако это пока не привело к освобождению коренных жителей юга Египта из-под ареста.