Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Житель Петропавловска-Камчатского, который ногами бил по лицу 46-летнюю женщину, обвиняя её в испорченном детстве из-за того, что его отца посадили за смерть её 5-летнего сына, принес пострадавшей публичные извинения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Насилие

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32-летний Александр уверяет, что раскаялся. Местным журналистам он рассказал, что ему было 10 лет, когда отца отправили за решетку.

«Я помню, что было тяжело без отца жить… Но это не давало мне никакого право поступать так, как я. Я прекрасно осознаю, что я сделал. Мне за это дико стыдно и противно. Я хотел бы извиниться еще раз, и еще раз, и сказать, что мне действительно жаль», — сказал Александр в эфире телекомпании «СТС-Камчатка».

Социальные сети на Камчатке буквально взорвались от возмущения, история с избиением женщины сыном виновника ДТП, в котором погиб её ребёнок, передается по группам, ее обсуждают на страницах интернета, фотографии мужчины распространяют по сетям.

По данным корреспондента ИА REGNUM, сам Александр и его невеста, получают угрозы в своей адрес и оскорбления. Свадьбу молодым людям пришлось отложить, так как многие друзья от них отвернулись после случившегося.

Тем временем, пострадавшая Оксана Пашкова рассказала, что благодаря широкому общественному резонансу нашлись и свидетели ДТП 22-летней давности. Ей позвонила девушка и рассказала, что все видела сама. При этом, по словам Оксаны, мать Александра сейчас утверждает, что его отец якобы не был виноват в гибели 5-летнего ребёнка.

Оксана говорит, что даже синяки и ссадины на лице, которые своими ударами оставил Александр, приносят не столько боль, сколько вновь вспыхнувшие воспоминания о потере сына.

«Я с этим живу всю жизнь. У меня дома все портреты на местах. Эта боль никогда не пройдет», — говорит женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 1995 года в Петропавловске-Камчатском водитель машины насмерть сбил 5-летнего сына Оксаны Пашковой. Виновника ДТП отправили на 4 года в колонию-поселение, но он быстро вышел на свободу.

16 сентября 2017 года его сын ворвался на работу к матери погибшего ребёнка и избил её — буквально прыгал ногами по лицу женщины. МВД ведет проверку. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы, там примут решение, возбуждать или нет уголовное дело.