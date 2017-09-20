Розо, 20 сентября, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Ураган «Мария» нанес Доминике и Гваделупе серьезный ущерб, пишет 20 сентября Die Tagesschau.

Ураган

Аэропорты и дороги Доминики закрыты, а премьер-министр Рузвельт Скеррит призвал к «любому виду помощи», так как после урагана острову угрожают возможные оползни и землетрясения. В социальных сетях сообщается, что на острове «царит опустошение».

Власти Гваделупы сообщили о двух погибших и двух пропавших без вести.

На французском острове Мартиника 33 тыс. домов остались без электричества.

Авиакомпании Air France, Air Caraibes и Corsair отменили все рейсы в направлении Мартиники и Гваделупы.

«Мария» взяла курс на Виргинские острова и Пуэрто-Рико. Несмотря на то, что категория опасности урагана «Мария» по шкале Саффира — Симпсона временно снижалась до четвертой, Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что «последствия будут катастрофическими».

В Пуэрто-Рико, где 70 тыс. человек до сих пор остаются без электричества из-за урагана «Ирма», власти призывают жителей перебираться во временные убежища.

Ураган «Мария» может настигнуть Антигуа и Барбуда, остров Саба, Синт-Эстатиус, Сен-Мартен, Сент-Люсию и Ангилью.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Мария» сформировался 17 сентября в Атлантическом океане. 18 сентября он достиг Карибского моря.

Он достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, порывы ветра в нём составляют около 260 км/ч.

Также сообщалось, что «Мария» идет по маршруту урагана «Ирма», который 7 сентября обрушился на Карибские острова, а 10 сентября достиг побережья Флориды.