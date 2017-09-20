Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на 42-й Генеральной ассамблее ООН предложил США и Ирану «сесть за стол переговоров» по вопросу ядерного соглашения и войны в Сирии, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По словам 39-летнего Макрона, Франция готова стать посредником на переговорах по Сирии.

«Если мы не разрешим сирийскую проблему с Ираном за столом переговоров, то мы не найдем эффективного ответа, — считает Макрон. — Потому что Иран сегодня является одним из центров, которые оказывают влияние на земле».

В части соглашения с Ираном, которое намерен отвергнуть президент США Дональд Трамп, Макрон также имеет предложения:

«Я готов предложить дополнительные элементы (соглашения), которые… позволят смягчить опасения Соединенных штатов и стран региона», — пояснил президент Франции.

Сообщается, что Эммануэль Макрон 19 сентября успел побеседовать в кулуарах Генассамблеи ООН и с Дональдом Трампом, а 18 сентября имел «откровенный разговор» с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп выступил перед 72-й Генеральной ассамблеей ООН. Среди прочего Трамп пообещал денонсировать ядерную сделку с Ираном, который он назвал «страной изгоем» с «коррумпированной диктатурой».