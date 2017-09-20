Холмск, Сахалинская область, 20 сентября, 2017, 05:02 — ИА Регнум. В сахалинском городе Холмск автовладельцы выстраиваются в километровые очереди за бензином. Проблемы с топливом начались в портовом городе 11 сентября. С тех пор дефицит сохраняется, передает корреспондент ИА REGNUM.

На АЗС

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Бензина на заправках хватает считаным единицам водителей. После того как на одной заправке топливо заканчивается, километровая очередь перемещается к другой. Все это очень нервирует местных автолюбителей.

По информации городской мэрии, проблемы с бензином будут продолжаться, поскольку ООО «РН — Востокнефтепродукт» проводит плановый ремонт резервуаров и учет остатков топлива. И будет это делать в течение месяца, сообщило ИА «Сахалин. Инфо».

12 сентября в Холмске ввели сеансовую подачу бензина — его продают только по договорам, заправляют спецтехнику, машины скорой помощи и транспорт юридических лиц.

Всего в Холмске четыре автозаправки. Три пользуются популярностью, а четвертую автовладельцы стараются объезжать стороной, поскольку есть нарекания к качеству топлива.

12 сентября представители островного монополиста — ООО «РН — Востокнефтепродукт» оповестили СМИ о том, что в порт Корсаков прибыл танкер и из-за слива топлива частникам его выдают в меньших количествах. Несколько позже представитель компании сообщил СМИ, что проблем с топливом быть вообще не должно — существует достаточное количество резерва. И пообещал провести встречу с владельцами автозаправочных станций в администрации Холмска — чтобы скоординировать действия в целях бесперебойного снабжения населения топливом.

Но сегодня, 20 сентября 2017 года, к автозаправкам в портовом городе вновь выстроились километровые очереди, а в местной мэрии говорят, что проблемы с топливом будут продолжаться месяц — ООО «РН — Востокнефтепродукт» ремонтирует резервуары и ведет учет остатков топлива.

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«Очень похоже на саботаж!»

«Весь бардак «по странному стечению обстоятельств» всегда начинается после выборов, на которых кто только не кричал о прекрасной и безбедной жизни для холмчан!»

«Мне это очень напоминает один старый фильм, в котором люди охотились за бензином. «Безумный Макс», кажется, называется».

«А где губернатор? Ведь, по сути, только он может разрулить эту ситуацию! Где ФАС, где министерство, отвечающее за обеспечение островного региона топливом?!»

«Вот он — яркий пример монополизации рынка, когда одно «ООО» парализует жизнь целого города!»

«Пусть бы уже мэр Холмска договорился с «Роснефтью» о строительстве в городе их заправок. Ведь все топливо на остров завозит «Роснефть». А заправки — не их. Как так вышло, что «Роснефти» дали возможность быть монополистом? Почему не поставили условие бесперебойного обеспечения топливом, обеспечения обязательного достаточного запаса?!»

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Стоимость литра самого ходового, 92-го бензина на заправках Холмска составляет 44 рубля, 95-го — 45 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО с ужасом ждут подорожания бензина. На Камчатке топливо стоит дороже, чем в остальных субъектах округа. 92-й бензин продают по 44,6 рубля, 95-й — по 47,25.

Повышение акциза неизбежно приведет к еще большему удорожанию, что, в свою очередь, скажется на ценах. Самый дорогой бензин марки АИ-95 продаётся на Чукотке — 56 рублей за литр. В Якутии АИ-95 стоит 49,14 рубля, в Магаданской области — 48,06 рубля.

Напомним, на бюджетных совещаниях в правительстве было принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо. Предполагается, что акцизы на 50 копеек повысятся в январе 2018 года и на столько же в июле.