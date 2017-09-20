Нейпьидо, 20 сентября, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Китай предоставил помощь в размере 2 млн кьятов в качестве финансовой помощи на восстановление мира и стабильности в Мьянме, сообщает 20 сентября газета Global Times.

Мьянма

Выступая на церемонии вручения финансовой помощи, посол Китая в Мьянме Хун Лян выразил свою в веру в то, что денежная помощь принесет пользу в деле восстановления мира и стабильности в мьянманском штате Ракхайн.

Хун Лян также заявил, что Китай продолжит помогать правительству Мьянмы в мирном урегулировании конфликта, разгоревшегося в стране в рамках укрепления отношений между двумя странами.

Выражая благодарность Китаю, министр социального обеспечения Мьянмы, в свою очередь, пообещал правильно распорядиться выделенными китайской стороной средствами.

Напомним, что по последним данным, опубликованным правозащитной организацией The Human Rights Watch, в результате конфессионального конфликта в Мьянме было уничтожено полностью 214 деревень. Долгоиграющий конфликт в штате Ракхайн вспыхнул с новой силой 25 августа в результате чего беженцами стали 410 тыс. человек.