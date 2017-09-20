Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Обмен вопросами по выполнению российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) произошел во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, по итогам переговоров сообщил журналистам глава МИД РФ.

Research.archives.gov Американские ракеты средней дальности «Першинг-2»

«У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — сказал российский министр.

Лавров отметил, что донес эту озабоченность до американской стороны. Что касается позиции Вашингтона, то она тоже не лишена критического компонента.

«Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, договор РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Под документом поставили свои подписи Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и 40-й президент США Рональд Рейган.

Согласно документу, с 1 июня 1988 года СССР (позже — Россия) и США не должны производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000 — 5500 км) и малой (500 —1000 км) дальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает действовать в соответствии со всеми международными обязательствами, в том числе и по договору РСМД.