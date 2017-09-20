Лондон, 20 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Тереза Мэй намерена сделать канцлеру Германии Ангеле Меркель «соблазнительное предложение» в размере €20 млрд, передает Reuters.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Торг уместен?

Согласно сообщению правительства Великобритании, Мэй готова предложить к рассмотрению госпожи канцлер предложение о ликвидации части бюджетного дефицита Евросоюза — не менее €20 млрд.

Как ожидается, подобное предложение должно быть озвучено в «большой речи» Терезы Мэй перед европейскими коллегами, которая будет озвучена 22 сентября во Флоренции.

Напомним, по результатам референдума, прошедшего в 2016 году, граждане Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС.

29 марта 2017 года, в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора, Тереза Мэй подписала письмо на имя главы Евросовета Дональда Туска, уведомляющее Брюссель о начале процедуры Brexit.

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