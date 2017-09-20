Тереза Мэй предложит Меркель €20 млрд за Brexit
Лондон, 20 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Тереза Мэй намерена сделать канцлеру Германии Ангеле Меркель «соблазнительное предложение» в размере €20 млрд, передает Reuters.
Согласно сообщению правительства Великобритании, Мэй готова предложить к рассмотрению госпожи канцлер предложение о ликвидации части бюджетного дефицита Евросоюза — не менее €20 млрд.
Как ожидается, подобное предложение должно быть озвучено в «большой речи» Терезы Мэй перед европейскими коллегами, которая будет озвучена 22 сентября во Флоренции.
Напомним, по результатам референдума, прошедшего в 2016 году, граждане Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС.
29 марта 2017 года, в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора, Тереза Мэй подписала письмо на имя главы Евросовета Дональда Туска, уведомляющее Брюссель о начале процедуры Brexit.
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