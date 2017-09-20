Пекин, 20 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Украинский производитель авиационных двигателей отрицает информацию о том, что часть активов, принадлежащих китайской компании, были заморожены после попытки Китаем вывести их с Украины, сообщает 19 сентября газета Global Times.

Mixabest Административное здание «Мотор-Сич»

«Как мы знаем, многие пытаются блокировать наше сотрудничество по данному проекту, однако мы очень долго работали над выполнением соглашения и обязательств перед Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Company и достигли выдающихся результатов», — заявил генеральный директор украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев на пресс-конференции в рамках семнадцатой выставки Aviation Expo China 2017 в Пекине.

Как сообщает газета, из иностранной прессы стало известно, что украинский суд заморозил 41% активов компании, принадлежащих китайской корпорации Skyrizon. После этого гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на агентство «Интерфакс-Украина», озвучило причины заморозки по версии украинских спецслужб.

В рамках досудебного расследования, как утверждает украинский суд, «неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных и конечных бенефициарных владельцев» по предварительному сговору продали контрольный пакет акций «Мотор Сич» иностранным компаниям с целью разрушения предприятия и ослабления Украины.

«Украинские службы безопасности утверждают, что покупка акций компании группами, контролируемыми китайской Beijing Skyrizon Aviation, была попыткой вывести активы из страны, что привело бы к ее ликвидации», — обращает внимание Global Times.

При этом Global Times также ссылается на свой анонимный источник, который утверждает, что украинский суд лишь защищал активы «Мотор Сич», не замораживая, не проводя судебных тяжб или расследований. Виной же всему происходящему являются политические трения на Украине, а решение украинского суда никак не повлияет на сотрудничество между странами.

Напомним, что 19 сентября украинская компания «Мотор Сич» и китайская Beijing Skyrizon Aviation подписали ряд соглашений, связанных с поставками авиационных двигателей.