ЗАТО Фокино, Приморский край, 20 сентября, 2017, 03:52 — ИА Регнум. На кладбище ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Фокино в Приморском крае неопознанные трупы хоронят в пластиковых пакетах, по несколько усопших в одной могиле. Такая практика захоронения неопознанных и невостребованных тел продолжается на территории приморского города уже более 10 лет. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор одного из ритуальных агентств Илья Горюнов.

Eli Duke Могила

Читайте также: Путин поручил организовывать похороны по принципу «одного окна»

«Неопознанных усопших здесь хоронят таким образом года так с 2006-го. Последнее захоронение «ничьих» случилось две недели назад. Полтора месяца назад в одной могиле 3-го сектора захоронили трех человек. А обычно от 5 и до 15 таких тел хоронят в первом и третьем секторах, среди обычных могил. Закапывают, как попало. Швыряют покойников прямо в воду. В Родительское воскресенье бабушка пришла помянуть своих родных, а из свежей могилы рядом нога торчит. Она написала заявление в городскую администрацию, те указали на этот факт ИП, с которым заключили контракт. Пришли их работники и просто засыпали это место мусором», — пояснил собеседник агентства.

Такой «последний путь» в исполнении ИП, заключившего контракт с местным муниципалитетом, иначе как глумлением над телами не назовешь. Обычай хоронить усопших в гробах в православии существует по причине бережного отношения к телам в ожидании их воскресения. Потому и «домовина», а не гроб — последнее пристанище перед встречей с богом. И не «умершие», в православных традициях употребляется слово «усопшие».

Читайте также: Жителей СПВ Ванино возмутила реклама похоронных услуг у входа в больницу

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, администрация заключила контракт на выполнение работ по организации и содержанию кладбищ на территории ЗАТО Фокино в 2017 году с единственным участником закупки ИП Сергиенко Наталья Анатольевна. В перечень определенных техзаданием услуг входят в основном благоустроительные работы на территории кладбища. Цена контракта на 2017 год составляет 1,799 млн рублей. Аналогичные контракты с этим ИП администрация, судя по информации на сайте госзакупок, заключает регулярно начиная с 2011 года.

Председатель местной административной комиссии Елена Панчук на вопрос корреспондента ИА REGNUM, у кого можно узнать, кто контролирует исполнение условий контракта предпринимателем, развела руками и отправила в офис предпринимателя, с которым заключен тот самый контракт. И делает она это совершенно напрасно, потому что Федеральное законодательство требует совсем иного отношения к телам, тем более что на это выделяются бюджетные деньги. ФЗ № 8 «О погребении и похоронном деле» прямо указывает на то, что после смерти «неопознанному и невостребованному человеку» положены отдельные гроб и могила.

В муниципальной «Тихоокеанской газете» №4 от 2 февраля 2017 года был опубликован размер социального пособия на погребение — 6 674 рубля 70 копеек.

Можно ли похоронить неопознанного усопшего по-людски за эти деньги?

«Можно, — утверждает один из предпринимателей, сфера деятельности которого оказание ритуальных услуг. — В 4 тыс. обходится рытье могилы, тысяча рублей — это стоимость простого деревянного гроба, 500 рублей — доставка до кладбища на грузовичке. В данном случае нет церемонии прощания. Ты выходишь, что называется, «в ноль».

В соседнем с Фокино Большом Камне такими захоронениями занимается, в соответствии с законом, муниципальное учреждение. В Фокино же администрация округа наделила собственными полномочиями коммерческую организацию, которая убила всю конкуренцию на рынке этих услуг.

В офисе ИП менеджер не смогла прокомментировать захоронения неопознанных трупов, а «хозяев» на месте не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с деятельностью похоронного бизнеса в ДФО возникают постоянно. В Южно-Курильске Сахалинской области кладбище, доставшееся в наследство от японцев, практически не содержит местная мэрия, но деньги из казны на его содержание выделяются регулярно. В порто-франко Ванино жители неоднократно жаловались на безобразное содержание погоста — безрезультатно. Кстати, в Ванино огромный баннер с рекламой похоронных услуг размещен прямо на входе в больницу.

Напомним, президент России Владимир Путин в августе дал поручение правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. Принцип «одного окна», внедренный в Москве, Путин поручил распространить по всей России.